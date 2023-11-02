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Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

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#Vedat Işıkhan#TBMM#Bütçe
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 20:15

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. 12.2 milyon çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ödenecek. Yakın zamanda sosyal iyileştirmeleri gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. 12.2 milyon çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ödenecek. Yakın zamanda sosyal iyileştirmeleri gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığa erişim noktasında hiçbir zorluk yok. GSS primlerini ödemeyen vatandaşlarımızın borçları hazine tarafından karşılanıyor" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca "İşsizlik sigortası fonu rekor seviyeye ulaştı. Doğru yatırım araçları ile 176.7 milyar olmuştur" açıklamasını yaptı.

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#Vedat Işıkhan#TBMM#Bütçe

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