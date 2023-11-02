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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Gazze kara operasyonunun başlangıcından bu yana 16 İsrail askeri öldürüldü. İsrail en ağır kaybı ise dün Namer zırhlı personel taşıyıcısına bir roketin isabet etmesi ile yaşadı. İsrail ordusu dün konu ile ilgili yaptığı açıklamada Hamas tarafından ateşlenen tanksavar güdümlü füzeyle 11 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
ABD ve İsrail, Filistin Yönetimi'nin geleceği konusunda bölünmüş durumda. İddia İsrail merkezli Haaretz gazetesinden geldi. Haberde 'Biden yönetimi, Filistin yinetimini Gazze'de nihai bir otorite organı olarak sunmaya çalışırken, Netanyahu'nun iktidar koalisyonunun aşırı sağcı üyeleri onu zayıflatmaya çalışıyor' denildi.
Filistin Yönetimi'ne ilişkin İsrail-ABD ayrımı aynı zamanda Biden yönetiminin Filistin Yönetimi'ni destekleme ve onu Filistin halkının meşru temsilcisi olarak sunma çabaları etrafında da şekilleniyor.
Ancak İsrail hükümeti içinde Filistin Yönetimi konusunda büyük görüş ayrılıkları var. Yakın zamanda hükümete katılan ve savaş kabinesine üye olan iki merkezci politikacı Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Filistin Yönetimi'nin Hamas ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelede nispeten etkili bir ortak olabileceğine ve bunun için güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor.
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail tanklarını ve buldozerlerini hedef aldığını açıkladı. Grup, Al Jazeera Arabic'e yaptığı açıklamada, hedeflerin Al-Yassin 105 tanksavar topları ile vurulduğunu söyledi.
Maxar Technologies tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki krateri gösteriyor. İsrail sivillerin olduğu bölgeye 24 saat içinde 2 saldırı düzenledi.
Savaşın ilk gününden beri İsrail'e sınırsız destek veren Biden'dan ateşkes çağrısı yine gelmedi. Ancak Biden ilk kez ABD'nin insani bir ara vermeye destek verdiğini söyledi. Bu sözler, başkanın, yönetimin geçen hafta savunduğu bir politika.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, Biden bu sözleri Minnesota'daki mitinginde söyledi. Biden konuşma yaptığı sırada bir protesto ile karşı karşıya kaldı. Bir kadın ayağa kalkıp şöyle bağırdı: 'Sayın Başkan, eğer Yahudi halkını önemsiyorsanız, bir haham olarak size sesleniyorum. Ateşkes çağrısı yapın.'
Protestonun üzerine Biden 'Sanırım bir mola vermemiz gerekiyor, bir mola vermek, tutsakları Gazze'den çıkarmak için zaman vermek anlamına gelir' dedi. Ateşkes çağrısı yapmamayı sürdüren Biden ilk defa silahların kısıtlı süreyle de olsa susması çağrısında bulundu. Biden, odadaki diğer kişiler tarafından hızla uzaklaştırılan göstericiyi motive eden duyguları anladığını söyledi
Ateşkes ve duraklama arasındaki fark anlamsal görünebilir, ancak duraklamanın genellikle ateşkesten daha az resmi ve daha kısa olduğu düşünülür.
Hizbullah, bu hafta ikinci kez, güney Lübnan üzerinde uçan bir İsrail insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. İsrail ordusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
UNICEF, Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları 'korkunç ve dehşet verici' olarak nitelendirdi. UNICEF, son günde yaralanan veya ölen çocukların sayısını öğrenmek için henüz çok erken olduğunu belirtirken, Gazze'de son 25 günde 3 bin 500'den fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.
İsrail ordusu, Hamas'ın tanksavar füze biriminin başı olarak tanımladığı Muhammed A'sar'ı öldürdüğünü iddia etti. Açıklamada, onun komutası altında Hamas'ın sivillere ve orduya karşı çok sayıda tanksavar füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Hamas'tan herhangi bir açıklama gelmedi.
Pentagon, Amerikan komandolarının İsrail'de rehinelerin bulunmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı yetkilisi Christopher P. Maier, şu anda İsrail'de kaç ABD Özel Harekat kuvvetinin bulunduğunu söylemeyi reddetti. Ancak diğer ABD'li yetkililer, Savunma Bakanlığı'nın son haftalarda birkaç düzine komando gönderdiğini söylüyor.