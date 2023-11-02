BIDEN ATEŞKES DEĞİL 'MOLA' İSTEDİ

Savaşın ilk gününden beri İsrail'e sınırsız destek veren Biden'dan ateşkes çağrısı yine gelmedi. Ancak Biden ilk kez ABD'nin insani bir ara vermeye destek verdiğini söyledi. Bu sözler, başkanın, yönetimin geçen hafta savunduğu bir politika.





Al Jazeera'da yer alan habere göre, Biden bu sözleri Minnesota'daki mitinginde söyledi. Biden konuşma yaptığı sırada bir protesto ile karşı karşıya kaldı. Bir kadın ayağa kalkıp şöyle bağırdı: 'Sayın Başkan, eğer Yahudi halkını önemsiyorsanız, bir haham olarak size sesleniyorum. Ateşkes çağrısı yapın.'





Protestonun üzerine Biden 'Sanırım bir mola vermemiz gerekiyor, bir mola vermek, tutsakları Gazze'den çıkarmak için zaman vermek anlamına gelir' dedi. Ateşkes çağrısı yapmamayı sürdüren Biden ilk defa silahların kısıtlı süreyle de olsa susması çağrısında bulundu. Biden, odadaki diğer kişiler tarafından hızla uzaklaştırılan göstericiyi motive eden duyguları anladığını söyledi





Ateşkes ve duraklama arasındaki fark anlamsal görünebilir, ancak duraklamanın genellikle ateşkesten daha az resmi ve daha kısa olduğu düşünülür.