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Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini değerlendirdi

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#Yaşar Güler#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğanın Bir gece ansızın gelebiliriz sözlerini değerlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM açılışındaki 'Bir gece ansızın gelebiliriz' açıklamalarını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "O şarkı kulağınızda dursun" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katıldı. Güler, TBMM açılış resepsiyonunda basın mensuplarının sorularına cevap verdi. 

ERDOĞAN'IN 'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ' SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini değerlendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "O şarkı kulağınızda dursun. Cumhurbaşkanımız da bunu kastetti"ifadelerini kullandı.

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ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Ankara'daki gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Güler "İncelemelerden daha bir sonuç almadık. Araştırmalar devam ediyor. Görünürde bir lav silahı var. Büyük ihtimalle Sovyet yapımı" dedi.

Bakan Güler, PKK'nın saldırıya üstlenmesine dair ise "İçişleri Bakanı'ndan gelecek açıklamalar dikkatle takip edilmeli" dedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında milletvekillerine hitap etti. Konuşmasında terörle mücadelede dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan "Terör örgütünün sınırlarımız dışındaki varlığını kaldırarak bu belayı ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz başarıları yeni kazanımlarla daha ileri taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son terörist bertaraf edilene edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışları. Vatandaşın güvenliğine kasteden alçaklar emellerine ulaşamadı asla da ulaşamayacak. Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize Allah'tan şifalar diliyorum. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyoruz" dedi.

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#Yaşar Güler#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan

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