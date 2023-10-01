Son dakika: Ankara'da bombalı saldırı girişimi... Bakan Yerlikaya: 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde patlama sesi duyuldu, patlamanın nedeni araştırılıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamada bulundu:
Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.
Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.
SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEKTİR
Fotoğraflar: Selahattin Sönmez
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