Ankara'daki patlamanın ardından siyasilerden sert mesajlar: Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır

Haberin Devamı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde saldırı hazırlığındaki 2 etkisiz hale getirildi. Saldırı hazırlığındaki teröristlerden biri kendisini patlatırken diğer terörist vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 emniyet mensubu yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



TBMM'nin açılacağı günde gerçekleşen saldırı girişimine siyasilerden peş peşe sert mesajlar geldi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Haberin Devamı

Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Terörü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Ankara’da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum.

Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz.

Haberin Devamı

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırının savuşturulmasında yer alan kahraman Polis Memurlarımızı kutluyor, yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum ve başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Bakanlığımızın tüm personellerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır.

Haberin Devamı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR: Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden bu alçak saldırıyı lanetliyorum.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen hain terör saldırısında yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: Ankara Kızılay’da İçişleri Bakanlığımız önünde gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyorum.

Haberin Devamı

Yaşanan çatışmada yaralanan iki kahraman polis memurumuza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için hainlerle mücadele etmeye devam edecek; her türlü terör girişiminin karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN: Bakanlığımıza yapılan bu aciz saldırı neyin mesajı olursa olsun, kim neyi hedefliyorsa hedeflesin, Türkiye Yüzyılı'na ilerleyişimiz devam edecek. Hiç kimsenin Türkiye'de huzursuzluğu, korkuyu, terörü hortlatmasına izin vermeyiz!

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN SOYLU: Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz terör örgütlerine ve teröristlere hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu hain saldırıda teröristlerle çatışmaya giren Kahraman Polislerimize minnettarız.

Haberin Devamı

Yaralı Kahraman Evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın...

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI FUAT OKTAY: Ankara’da yaşanan hain bombalı saldırı eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kastedenlere asla fırsat vermeyeceğiz.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: İçişleri Bakanlığımızın önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarımıza, Bakanlığımıza ve Ankara’mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmalar ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir.

Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz.

Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE: Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yapılan hain saldırı sonucu hafif yaralanan polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılan hiçbir terör saldırısı asla amacına ulaşamayacaktır.