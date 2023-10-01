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Ankara'da patlama ve çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

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#Ankara#Patlama#Terör
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 11:04

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen terör saldırısı hazırlığındaki teröristlerden biri kendini imha ederken diğeri de emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi. Kameralara yansıyan olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin etkisizleştirilme ve patlama anları kameraya böyle yansıdı.

Ankarada patlama ve çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırı anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Patlamanın ardından Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan vatandaşların kaçıştığı görüldü. Ayrıca canlı bombanın kendini patlattıktan sonra diğer teröristin polislerle çatıştığı anlara ait sesler, cep telefonu görüntülerine yansıdı. 

Ankarada patlama ve çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen terör saldırısı girişimine ilişkin Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, detayları paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

2 TERÖRİST BOMBALI SALDIRI EYLEMİNDE BULUNDU

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEKTİR

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Ankarada patlama ve çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Ankarada patlama ve çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

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#Ankara#Patlama#Terör

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