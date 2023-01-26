Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ara zam gelmeyecektir

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır. IMF programları istikrarsızlık getirir. Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü. Girişimcilerimiz kalkınmada başroldedir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye’nin ekonomik gücünü gösterdik. Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız. Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız. Kamuda daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.

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EYT'DE SON DURUM

EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.

"GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU SEÇİM ÖNCESİ ÇÖZECEĞİZ"

Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.

SENDİKA MESAJI

Sendikalaşmanın Türkiye'nin demokrasisine yapacağı katkı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeyi açıklayacağız.

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