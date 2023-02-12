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Bakan Akar: TCG İskenderun ile 545 kişinin nakli gerçekleştirildi

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#Milli Savunma Bakanı#Deprem#AFAD
Bakan Akar: TCG İskenderun ile 545 kişinin nakli gerçekleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 10:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile depremde yaralananlar için hastane hizmeti vermeye başlayan TCG Sancaktar gemisinde incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Bakan Akar, "TCG İskenderun ile şu ana kadar 328’i yaralı olmak üzere 545 kişinin nakli gerçekleştirildi" diye konuştu.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik yoğun katkısı devam ediyor.

İzmir Foça’dan iş makinelerini İskenderun’a taşıdıktan sonra bölgede kalan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile hastanede olarak hizmet veren gemide incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

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TCG Sancaktar’da Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal’dan çalışmalara ilişkin brifing alan Akar daha sonra beraberindeki Komutanlarla yaralıları ziyaret etti. Aralarında İskenderun’da 102 saat sonra enkazdan çıkarılan Yasemin Oktay’ın da bulunduğu vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Depremin oluşturduğu yıkımın acısını yaşayan vatandaşlar da sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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Daha sonra personele hitap eden Bakan Akar, asrın felaketi sonrası meydana gelen sıkıntıları gidermek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bütün halinde ilk andan itibaren milletinin yanında olduğunu belirtti.

Depremin hemen ardından faaliyetlerin koordinasyonu için karargahlarda Afet Acil Durum Merkezlerinin faaliyete geçirildiğini vurgulayan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Bayraktar, Sancaktar ve İskenderun gemilerini, bölgede bulunan iki firkateyn ile iki helikoptere İskenderun’a gitmeye hazır olmaları talimatını verdiğini söyledi.

"542 KİŞİNİN NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Oluşturulan "deniz yardım koridoru" ile deprem bölgesine yönlendirilen yardımlara büyük katkılar sağlandığını aktaran Akar, "TCG İskenderun ile şu ana kadar 328’i yaralı olmak üzere 545 kişinin naklini gerçekleştirdi" diye konuştu.

Yaraların bir an önce sarılması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Akar, "Burada ciddi bir emek, gayret var. Bütün personelimiz büyük bir istekle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza yardım edebilmek, onların acısını bir nebze de olsa dindirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" dedi.

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"Gemilerimiz hem personel hem malzeme nakli için hazır bekliyorlar"

Depremin ardından yardım ve kurtarma ekipleri ile malzemelerinin bölgele naklinin önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin uçakları, gemileri, helikopterleri önemli görevler üstlendi. TCG Bayraktar, TCG Sancaktar rol-2 düzeyinde hasta kabulüne devam ediyor. Şu ana kadar 421 vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik, vermeye devam ediyoruz İskenderun Üs Komutanlığımız depreme maruz kalmalarına rağmen onlar dahi ellerindeki imkanları seferber ettiler ve şu anda dahi İskenderun’daki arama kurtarma faaliyetlerine, sağlık konusundaki tahliye faaliyetlerine azami düzeyde yardımcı olmaya devam ediyorlar. Gemilerimiz hem personel hem malzeme nakli için hazır bekliyorlar. İlgili kuruluşlarla koordinasyonumuz devam ediyor, ihtiyaç oldukça katkı sağlamaya devam ediyoruz."

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"Devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bölgede 24 gemi ve 5 helikopteri ile aktif şekilde faaliyetlere katıldığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."

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#Milli Savunma Bakanı#Deprem#AFAD

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