Bahçeli: Viking mantığı kovboy aklıyla beraber

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MHP Lideri, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

HDP KAPATILMALIDIR

“Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin hazırlığıdır? HDP kapatılmalıdır, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP’nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi’nin davayı sulandırması doğru değildir. Anayasa Mahkemesi’nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır.

DALTONLAR BİLE DAHA ONURLU

Seçimler ufukta belirdiği andan itibaren zehirli yılanlar deliklerinden birer birer sürünerek dışarı çıkmaya başlamıştır. Haydut çetesi Daltonlar bile bu soytarı Bolton’dan daha onurludur. Biden, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı darbeyle değil seçimle devirmekten bahsetmişti.

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NATO’YLA DOĞMADIK

Viking mantığı ABD’nin kovboy aklıyla bir ve beraberdir. Dini ve manevi hassasiyetlerimize kasteden bir saldırganlıktır. Kuran-ı Kerim’in yakılmasına izin veren bizzat İsveç hükümetidir. Bu düşmanca eylemin sonuçlarının öngörülmemiş olması akıldışılıktır. İsveç’in tahammülü olmayan bir kriz çıkararak Türkiye’nin tepkisini çekmeyi, bu sayede de Türkiye’nin reddiyle NATO üyeliğinin olumsuz sonuçlanmasını hedeflediği bir seçenek olarak karşımızdadır. İkinci ihtimal ise, Türkiye’nin NATO’dan dışlanması amacıyla bir iklimin oluşmasına destek vermek. İki ihtimal de faşist, ırkçı, İslamofobi ve demokrasi karşıtıdır. Aslında hedef sadece Türkiye değil tüm İslam âlemidir. Hedef medeniyetler kutuplaşmasını sertleştirmektir. Bu saatten sonra İsveç’in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar. NATO’yla doğmadık, NATO’suz da çok şükür ölmeyiz.

NASIL HAZMEDECEKLER

İP Başkanı’nın Diyarbakır’da yaptığı konuşma hiçbir vatan evladının kabul edemeyeceği bir çirkinliktedir. Bir vesileyle siyasi ayrılık yaşadığımız, İP’te görev yapan bazı isimler bu sözleri nasıl hazmedeceklerdir? Silahlara veda ne demektir? Vedayı edecek kimdir? PKK mı, yoksa Türk askeri mi silahı bırakacaktır? Milliyetçiyim diyen hangi şahsiyet sahibi bu yıkıma sessiz duracaktır?”

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GAZETECİYE: İŞİNE BAK

Bahçeli, grup toplantısı sonrasında bir gazetecinin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorusuna “Hadi işine bak, hadi bakalım” tepkisini gösterdi.

SEÇİM KANUNU 14 MAYIS’TA HUKUKEN GEÇERLİ

Bahçeli, 14 Mayıs’taki seçimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin de şöyle konuştu: “Seçimler 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacaktır. Zillet ittifakı henüz cumhurbaşkanı adayını bulup çıkaramamıştır. Kimi aday yapıp yapmayacakları, birbirlerine hangi yöntemlerle kazık atıp atmayacakları artık kendi bilecekleri bir şeydir. 14 Mayıs demokrasi zaferidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahili ayak takımıdır. Adayımız belli, kararımız nettir.Seçim kanunlarında yaptığımız değişikler, 14 Mayıs 2023’de hukuken geçerlidir.”

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Bahçeli, partisinin grup toplantısına hem Türkçe hem de Göktürkçe ‘Allah bana yeter’ yazılı rozet ve yüzüğüyle katıldı. ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 oy’ yazılı kartları gösterdi. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)