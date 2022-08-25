Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Fidye#Polis
Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arinayı kaçırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 14:31

KONYA'da, Suriyeli tefecilerden 50 bin lira alan ve geri ödemeyen Iraklı ailenin 3,5 yaşındaki kızları Arina Fatah kaçırıldı. Suriye uyruklu tefeci çetesi, kaçırdıkları Arina'yı geri vermek için aileden 80 bin lira istedi. Polisin 28 saatlik operasyonuyla 4 gün önce yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 16 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında, Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. Iraklı baba Aso Fatah Fatah, birkaç ay önce Suriye uyruklu tefecilerden 50 bin lira aldı. Çete, parayı geri ödemediği gerekçesiyle Fatah'ın kızı Arina Fatah'ı İzmir'e kaçırdı. Fatah, durumu polise bildirdi. Polis takibini haber alan çete üyeleri, çocukla birlikte Manisa'ya kaçtı. Fatah ile tekrar iletişime geçen çete üyeleri, aldığı paranın faiziyle birlikte 80 bin lirayı vermediği takdirde çocuğu Hatay'da organ mafyasına satacaklarını söyleyip tehdit etti.

Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arinayı kaçırdılar

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri, 4 gün önce, 28 saatlik operasyonun sonunda 1'i Konya'da, 3'ü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Suriye uyruklu A.R., Y.R. ve F.R. ile ismi öğrenilemeyen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evde olan Arina Fatah ailesine teslim edildi.

Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arinayı kaçırdılar

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyesi 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden Kaçmasın

İbrahim Tatlıses, Bodrumda trafik kazası geçirdi İşte Tatlısesin son sağlık durumuİbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi! İşte Tatlıses'in son sağlık durumuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Fidye#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger