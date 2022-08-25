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Son dakika... İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Bodrum#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 11:25

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kamyonla çarpışarak şarampole devrildi. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Tatlıses ve beraberindeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralılardan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde bugün saat 10.30 sıralarında İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu panelvan tipi minibüs ile karşı yönden gelen kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, şarampole yuvarlandı, minibüs alev aldı.

Yardıma koşan çevredekilerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Kazada İbrahim Tatlıses ile koruması, şoföre ve arkadaşı ile kamyon şoförü yaralandı.

Son dakika... İbrahim Tatlıses, Bodrumda trafik kazası geçirdi

ARACIN ÇEVRESİNE ÇARŞAF GERİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan İbrahim Tatlıses ile 2 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, önce vinç ile önce şarampolden çıkarıldı. Basın mensuplarının görüntü almasını istemeyen yakınlarının talebi üzerine zabıta ekipleri, aracın çevresine çarşaf gerdi.

Son dakika... İbrahim Tatlıses, Bodrumda trafik kazası geçirdi

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TATLISES’İN BİLİNCİ AÇIK

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

Son dakika... İbrahim Tatlıses, Bodrumda trafik kazası geçirdi

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu özel aparatlarla aracın kapısı söküldü. Önce, diğer 2 yaralı çıkarıldı, ardından İbrahim Tatlıses kurtarıldı. Tatlıses, sedyeye alınıp, hazır bekleyen ambulansa taşındı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika... İbrahim Tatlıses, Bodrumda trafik kazası geçirdi

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BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Araç içerisinden çıkarılan bir kadının ise durumun ağır olduğu diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SAHNEYE ÇIKACAĞI RESTORANA GİDİYORDU

İbrahim Tatlıses’in akşam saatlerinde Yalıkavak'ta sahneye çıkacağı restorana giderken kazanın yaşandığı ifade edildi. Kaza sırasında İdo Tatlıses’in de cipiyle minibüsün önünde ilerlediği bildirildi.

Son dakika... İbrahim Tatlıses, Bodrumda trafik kazası geçirdi

Son dakika... İbrahim Tatlıses, Bodrumda trafik kazası geçirdi

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#İbrahim Tatlıses#Bodrum#Trafik Kazası

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