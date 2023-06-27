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Babacan'dan 15 vekil göndermesi: Kimseye en ufak bir borcumuz yok

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#Ali Babacan#Meral Akşener#CHP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 08:45

Seçim sonrası partisinin kurultayında konuşan Meral Akşener'in 15 vekil transferine ilişkin açıklaması gündemdeyken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi. Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin kurultayında "Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 vekil istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" sözleri siyasetin gündemindeki yerini koruyor. 6'lı masadaki partilerden biri olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Borcumuz yok, vekiller helal" çıkışı geldi.

"BİZİM KİMSEYE BORCUMUZ YOK"

Ali Babacan, "Bizim kimseye borcumuz yok, anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik." açıklamasında bulundu.

"GURUR MADALYASI"

İYİ Partiden geçtiğimiz günlerde istifa eden Aytun Çıray da sosyal medya hesabından uzun bir yazı kaleme aldı. Akşener'in "pişmanım" çıkışını eleştiren Çıray, "15 vekil pişmanlık değil, gurur madalyası" dedi.

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Çıray'ın seçim pazarlığını ortaya atması da dikkat çekiciydi. Çıray, "İster yapacağı seçim pazarlığına, ister AK Parti ile bir anayasa müzakeresine mazeret olarak kullanıp küçültmeseydi, keşke böyle yorumlamasaydı" ifadelerini kullandı.

Kurultay'da genel idare kuruluna giren İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu da Akşener'in sözlerini yorumladı. "CHP 15 vekili vermemiş olmasaydı daha çok kavgalı mücadele edecek, seçime sokulmadığımız için belki YSK önünde toplanacak, farklı bir mücadele sergileyecektik" diyen Kavuncu, Akşener'in bu sözleriyle CHP'ye değil İYİ Parti'ye yönelik bir eleştiri yaptığını savundu.

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#Ali Babacan#Meral Akşener#CHP

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