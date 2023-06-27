Hürriyet Hatay’da... Konteynerden gelin aldık

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Depremden sonra enkaza dönen Hatay’da Şule-Serhat Kandemir çiftinin düğününe biz de davetliydik. Düğün günü, gelin Şule’nin nedimesi eşliğinde konteynerde hizmet veren kuaförüne gelmesiyle başladı. Kısa bir kahve muhabbetinden sonra “gelin başı”nın yapılmasına geçildi. Kuaför sandalyesine oturan gelinin saçları, makyajı saatleri bulan özenli bir çalışmayla yapıldı. O sırada berberde “damat tıraşı” olan Serhat, süslenmiş gelin arabasıyla gelerek işleri biten gelini aldı.

BAYRAK TÖRENİ

Gelini kız evine bırakan damat, yalnız olarak baba evine geçti. Bu sırada damat evinde “Bayrak töreni” heyecanı vardı. Davul-zurna ve kadınların yöresel oyunları eşliğinde getirilen “Türk bayrağı” damadın baba evinin terasına herkesin görebileceği şekilde asıldı. Gelen davetliler evin önünde kurulan masa-sandalyelerde ağırlandı.

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TESTİ KIRILDI

Misafirlere “dövme” adındaki yöresel yemek ile dolma ikram edildi. Yemeğin ardından oluşturulan konvoy ile gelini almak için “kız evi”ne doğru yola çıkıldı. “Kırmızı kuşak” bağlanan gelinin baba evinden ayrılması ise duygusal anlara sahne oldu. Gelin ile annesi Ayşe birbirlerine sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Davul-zurna eşliğinde erkek evine gelen gelin adetten araç inmeyince, damadın annesi tarafından koluna altın bilezik takıldı. Gelin, damadın evine geçerken “tüm olumsuzlukların geride bırakılması” için testi kırdı. Akşam ise açık havada yapılan canlı müzik ve sanatçıların konser verdiği düğüne geçildi. Gelin-damadın dansı ile başlayan düğün, gecenin geç saatine kadar süren halay ve oyun havalarıyla son buldu.

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Gelin, uğursuzluklar evlerinden uzak olsun diye testi kırdı.

ENKAZ FONUNDA DÜĞÜN POZU

Gelin arabasıyla enkazların arasından, ağır hasarlı binaların iş makineleriyle yıkıldığı sokaklardan geçen çift, enkazların önünde düğün fotoğrafçılarına poz verdi.

HEM AĞLARIM HEM GİDERİM

Ailesinden ayrılmanın verdiği hüzün ve depremde yaşanan acıların etkisiyle gözyaşlarına hâkim olamayan gelin Şule Kandemir, “Deprem felaketi öncesi düğün günümüzü almıştık. Büyük bir felaket yaşadık, çok büyük acılar, dramlar... Acımız çok yeni ama hayat da devam ediyor. Umarım Hatay’ımız, hepimiz en kısa zamanda eski halimize döneriz” dedi. Damat Serhat Kandemir’in mutluluğu da buruktu: “Bugün en mutlu günümüz ama bir yanımız eksik. Mutlulukları paylaşarak acılarımızı bir nebze olsun unutmak, Hatay’da yeniden hayatın başladığını göstermek istiyoruz.”

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Kuaför Eylem Kaya, konteynerde hizmet veriyor.

Hatay’A UMUT OLDU

Kendi imkânlarıyla kurduğu 2 konteynerde Hataylılara hizmet veren kadın kuaförü Eylem Kaya, hayatın normale dönmesinden memnun: “Şartlar zor olsa da hizmet veriyoruz, bize gelen mutlu oluyor, umutları artıyor. Hem bize iyi geldi hem de müşterilerimize. ‘Eylem Hanım siz döndüyseniz bir umut var’ diyorlar.”