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Azerin söyledi, milyonlar duygulandı! Azerbaycanlı şarkıcı o anları CNN TÜRK'te anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Azerin#Azerbaycan#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 09:36

Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ı ziyaretinde söylediği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından ayakta alkışlanan Azerin, o anları CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman'a anlattı.

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Azerin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı davette söylediği türkü, hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Türk dünyasının kıymetli sanatçısı Azerin, 2. Karabağ savaşında simge olan "Çırpınırdı Karadeniz'i" söyledi, herkesin tüyleri diken diken oldu. Azerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'ye geldiği gün çıktı sahne dakikalarca ayakta alkışlandı.

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, davette herkesi kendine tekrar hayran bırakan Azerin ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Azerin, türkünün anlamını ve dünkü konserde yaşananları anlattı:

Çok gurur verici bir an. Her şeyin başında gururlandıran yine bizim ülkelerimizin yan yana olmaları. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk gelişinin Yavru Vatan ve Azerbaycan olması. Çok yıllar önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan Başbakan olduğu dönemde. Yine Gülistan Sarayı'nda onun ve eşinin şerefine bizim Cumhurbaşkanımız Aliyev'in ziyafeti vardı. İlk o zaman "Çırpınırdın Karadeniz'i" söylemiştim. O yıllarda "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız'ı söylüyordum. Ve hiç unutmuyorum. Konser bittikten sonra Cumhurbaşkanları ve eşleri bizlere yaklaştı ve el sıkıştık. O gün orada Erdoğan bana dedi ki, "Çok yakın zamanda biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da dalgalandıracağız"

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Azerin söyledi, milyonlar duygulandı Azerbaycanlı şarkıcı o anları CNN TÜRKte anlattı

'ÇIRPINIRDI KARADENİZ'İN TARİHİ

Ben yıllardır bütün programlarımda Ahmet Cevad'ı Üzeyir Hacıbeyli'ni yani bu eserin gerçek sahibini, Ahmet Cevad'ın hangi fikirlerle bu şiiri yazdığını anlatıyorum. 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nun o zaman Osmanlı'nın Enver Paşa'nın yardım göndermesiyle o savaşta Ermeni, Rus ve İngiliz askerlerine karşı zafer kazanıldı. Galibiyetten sonra bugün de İstiklal caddesinde bulunan Bakü Valiliği binası var. Eski binada Üzeyir Bey balkondan izlediğinde Ahmet Cevad'ın 'Çırpınırdı Karadeniz' bestesini yapar. Ben de her zaman o günü orada anlattım. Bu bir vefadır, bir kültürdür. Benim için çok önemli.

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Azerin söyledi, milyonlar duygulandı Azerbaycanlı şarkıcı o anları CNN TÜRKte anlattı

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#Azerin#Azerbaycan#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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