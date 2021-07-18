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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT (DHA)
Haber Giriş: 18.07.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Aysel öğretmen 7 ay önce 'Korkuyorum' diye paylaştı! Dün gece öldürüldü

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Aysel öğretmen 7 ay önce 'Korkuyorum' diye paylaştı! Dün gece öldürüldü

Yozgat'ta uzman çavuş Hacı Y. (30), yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğretmen Aysel Y.'yi (29) tartıştıkları otomobilin içinde tabancayla vurup öldürdü, aynı silahla intihara kalkıştı. Aysel Y.'nin, 7 ay önce sosyal medya hesabından öldürülen kadınların isimlerinin bulunduğu dijital anıtı 'Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' mesajıyla paylaştığı ortaya çıktı. İntihara kalkışan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile dün gece buluştu. Hacı Y. ile Aysel Y., kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Hacı Y., tartışma sırasında tabancasını çıkarıp  Aysel Y.'ye ateş etti. Hacı Y., daha sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağır yaralanan Hacı Y. ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DÜĞÜN DAVETİYELERİNİ DAĞITMIŞLAR

Nikahı 24 Temmuz'daki düğün öncesi yapan çiftin, davetiyelerini de hazırlatıp dağıttığı öğrenildi. Davetiye üzerinde 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü.

Aysel öğretmen 7 ay önce Korkuyorum diye paylaştı Dün gece öldürüldü

7 ÖNCE 'KORKUYORUM' PAYLAŞIMI

Öte yandan Aysel Y.'nin 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.

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