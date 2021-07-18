Kilis'te dehşet! Eşini vurdu, yaşamına son verdi

Olay, sabah saatlerinde İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit C. ile eşi Şehriban C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit C., ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşine ateş açtı. Ayaklarından vurulan Şehriban C. yere yığılırken, Ümit C. de aynı tabanca ile intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şehriban C., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri Ümit C.'nin ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümit C.'nin cansız bedeni, eşinin tedaviye alındığı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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