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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS (DHA)
Haber Giriş: 18.07.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Kilis'te dehşet! Eşini vurdu, yaşamına son verdi

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Kilis'te dehşet! Eşini vurdu, yaşamına son verdi

Kilis'te Ümit C. (32), tartıştığı eşi Şehriban C.'yi ruhsatsız tabancayla ayaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini de başından vurup yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit C. ile eşi Şehriban C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit C., ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşine ateş açtı. Ayaklarından vurulan Şehriban C. yere yığılırken, Ümit C. de aynı tabanca ile intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şehriban C., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri Ümit C.'nin ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümit C.'nin cansız bedeni, eşinin tedaviye alındığı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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