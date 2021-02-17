‘Ayrışmayalım, şehitler 83 milyonun şehidi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara operasyonunda terör örgütünün elinde rehin tuttuğu 13 vatandaşı katletmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a beş soru sordu. Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden yargılama kararıyla milletvekilliği hakkı verilen İstanbul Milletvekili Enis Berberdoğlu’nun da katıldığı TBMM Grup toplantısında şunları söyledi:

BİRİ BERAAT, DİĞERİ MÜEBBET VERİYOR

“Düşünebiliyor musunuz Türkiye’deki yargının durumunu. Enis Berberoğlu için bir mahkeme beraat diğer mahkeme ömür boyu müebbet veriyor. Anayasa Mahkemesi ‘hak ihlali’ diyor, alttaki mahkeme ‘Uygulamam’ diyor. Enis Berberoğlu parlamentoda görevinin başındadır.

AİLELER DEFALARCA GELDİLER

Gara şehitleri, 5-6 yıldır terör örgütünün tuttuğu erlerimiz. 5-6 yıldır defalarca hatırlatılmasına karşın ne yapıldı? İçimiz yanıyor. Öyle bir noktaya geldik ki, adeta şehitler üzerinden hesaplaşan Türkiye. Aileler defalarca geldiler her kapıyı çaldılar. Bana da geldiler, defalarca geldiler. Olaya iktidarın el atması gerektiğini söyledik. Elimizden gelen yapıldı. Dönemin başbakanına aktardım, bakanlara aktarmaya çalıştım.

AÇIKLAMAYI NEDEN VALİ YAPTI?

Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan bir kişi var. Açıklamayı niye vali yapıyor? Operasyonlar gizli yapılır. Rahmetli Ecevit terör örgütü başındaki kişiyi alıp getirirken eşine haber vermemiştir. Şehitlerimiz geldi, başsağlığı dileklerimiz var; AK Parti’ye ait troller harekete geçti. Oysa şehitler 83 milyonun şehidi. Şehitler üzerinden de ayırmaya çalışıyorlar. Çok tehlikeli bir tutum bu.”

KILIÇDAROĞLU BEŞ SORU SORDU

1) Bölücü terör örgütünün tam 5.5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana Başbakan olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?

2) Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’dan neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz?

3) Yıllarca ‘dostum Trump’ diye böbürlenip durdunuz. Neden dostluğunuzu, vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız?

4) Ulusal insan hakları örgütleri ile uluslararası insan hakları örgütlerinden terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi ve serbest bırakılmaları için en azından çağrıda bulunmak hiç mi aklınıza gelmedi?

5) Rize’de yaptığınız açıklamalarda sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu, ancak başaramadığınızı söylediniz. Operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim?