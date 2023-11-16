AYM-Yargıtay polemiği... Kurtulmuş: Kurum ve kuruluşların yetkileri bellidir

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TBMM Başkanı Numan KurtulmuşAK Parti Meclis Grubu ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

(AYM-Yargıtay polemiği) İki yüksek yargı arasında bir içtihat farklılığı ve tutum farklılığından kaynaklı bir meseledir. Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bütün kurumların görev yetkileri, sorumlulukları bellidir. Özellikle TBMM milli iradenin tecelligahı olarak, TBMM herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Ve bu kendi gündemi ve öncelikleri içerisinde bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek kararın uygulanmasını yapacak olan yer TBMM'dir.

Ortada 12 Eylül darbe anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Kurumlar arasında bu anlamda çelişkileri ortadan kaldıracak şekilde Türkiye'nin aslında yeni bir anayasa çalışmasının ne kadar zaruri olduğunu gösteren bir örnektir. Bu örnek üzerinden ümit ederim ki hiçbir önyargı içerisinde olmaksızın anayasa çalışmalarında Türkiye'de yeni bir düzenlemenin yeni bir anayasal değişikliğin yapılması mümkün olur. Ben bu konuyu bu şekilde değerlendiriyorum.

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Türkiye'de kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri, sorumlukları bellidir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Kendi gündemi içerisinde bu konu da gereğini yapacaktır.

OGÜN SAMAST'IN TAHLİYESİ

Mahkemenin verdiği bir karar var. Şartlı tahliyeyle ilgili daha evvel reddedilmiş olan bir durumla karşı karşıyayız. İnfaz sistemimizle ilgili belki yeni düzenlemeler yapılması lazım. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan birisi yaştan dolayı bu cezası belli bir süreye indirilmiş ve ondan sonra da maalesef iyi hal uygulaması dolayısıyla dışarıya çıkarılmış. Bütün bunlar bizim yargı sistemimizde de yeniden gözden geçirilmesi hususların olduğunu ortaya koyuyor. Bunları kamuoyu vicdanını da dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim.