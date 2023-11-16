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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen hastaları ziyaret etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA#Gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeden Ankaraya getirilen hastaları ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 12:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti

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CNN TÜRK muhabiri Meltem Naz canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Gazze'den Türkiye'ye getirilen kanser hastaları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. 27 kanser hastası ve 13 refakatçı dün iki uçakla birlikte saat 00.21'de Ankara'ya iniş yapmıştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu dakikalarda hastaneye giriş yaptı. Erdoğan'ın hastanede olduğu ve Gazzeli hastaları ziyaret edeceği bilgisi var.Gelen hastaların tamamı kanser hastası. Sadece 15 yaşındaki bir çocukkan hastalıklarından tedavi görüyor, kemik iliği tedavisi görüyor.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir servis tamamen hastalar için ayrılmış durumda. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA#Gazze

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