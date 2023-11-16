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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD’nin başkenti Washington DC’de Siyonizm karşıtlığıyla bilinen “Jewish Voice for Peace” (Barış için Yahudi Sesi) ve "IfNotNow" adlı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla "Gazze’de ateşkes ilan edilmesi" talebiyle gösteri düzenlendi.
Kongre binası yakınındaki Demokratik Ulusal Komite (DNC) önünde gerçekleştirilen gösteride Gazze’ye destek sloganları atıldı.
Filistin yanlısı göstericilere polisten müdahale ise gecikmedi. Polis, göstericileri merdivenlerden sürükleyerek dağıtmaya çalıştı, ayrıca biber gazı kullandı.
Filistin Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 50'ye yakın kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı
Batı Şeria'da Kudüs kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Bunlardan birinin durumu kritik, ikisinin orta, birinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.
İrlanda Parlamentosu'nda İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesi yönündeki önerge reddedildi. Sosyal Demokratlar tarafından önerilen önergede İsrail'e karşı, İsrail'in İrlanda büyükelçisi Dana Erlich'in diplomatik yetki belgelerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulanması çağrısında bulunulmuştu.
İsrail ordusu, Hamas lider Haniye'nin evinin hedef alındığını duyurdu. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında Haniye'nin Gazze dışında olduğunu belirtti. Hamas daha önce IDF'nin Haniye ve ailesine ait iki evi vurduğunu söylemişti ancak bu, ordu tarafından doğrulanan ilk saldırı oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki operasyonunun, 'Hamas'ın İsraillileri öldürme kapasitesini artık sürdürmemesi durumunda sona ereceğini' söyledi.
Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile uzun süredir beklenen görüşmesinin ardından televizyonda yayınlanan basın toplantısında, İsrail ordusunun 'hedeflerinin peşinden giderken mümkün olduğu kadar dikkatli davranma yükümlülüğüne sahip olduğunu' söyledi.
Biden, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi çevresinde faaliyet göstererek risk aldığını belirtti ve bir kez daha kanıt göstermeden burada Hamas'ın askeri merkezi olduğunu öne sürdü.
Biden, ABD'li yetkililerin İsraillilerle görüştüğünü ve onları Filistin bölgesindeki hastaneler etrafındaki askeri hareketlerde 'inanılmaz derecede dikkatli' olmaya çağırdığını söyledi.
'İsraillilere Gazze'yi yeniden işgal etmenin büyük bir hata olacağını açıkça söyledim' diyen Biden, Netanyahu ile aynı fikirde olmadığını açıkça ifade etti.
IDF, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürülen iki askerin isimlerini açıkladı. Ölen askerlerin Kibbutz Bahan'dan 22 yaşındaki Yüzbaşı Asaf Master ve Kudüs'ten 22 yaşındaki Yüzbaşı Kfir Itzhak Franco olduğu belirlendi. İki subay, Zırhlı Kolordu'nun 401'inci Tugayında görev yapıyordu.
Kongre Binası Polisi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto eden grubu şiddet kullanarak dağıttı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis çok fazla kişiyi gözaltına aldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'da çok sayıda Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı. IDF'den yapılan açıklamada, hedefler arasında silah deposu, gözlem noktaları, askeri altyapı ve Çarşamba günü İsrail'in kuzeyindeki Şlomi yerleşimi çevresindeki bölgeye güdümlü bir tanksavar füzesinin ateşlendiği fırlatma pozisyonlarının da yer aldığı belirtildi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yönelik tutumu nedeniyle yemek yediği restoranda Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi.
Göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", “Elleriniz kanlı” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.
Protestocuların restorana düzenlediği baskının ardından Trudeau, restorandaki diğer müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinden restorandan ayrıldı. Trudeau’nun aracına binmeden önce bir grup ile fotoğraf çektirdiği görüldü.
IDF, Perşembe günü X'e (eski adıyla Twitter) yüklenen ve Gazze'deki El Şifa hastanesinde bulunduğu iddia edilen silahların belgelendiği bir sosyal medya gönderisini kaldırdı. Gönderinin silinmesine ilişkin IDF tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusunun sildiği paylaşımda, 'kesme veya herhangi bir düzenleme yok. Sadece inkar edilemez gerçekler var' denişmiş ve hastanede arama yapan askerin sayılamayacak kadar silah bulduğunu öne sürmüştü.