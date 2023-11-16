Biden: İsrail'in Gazze operasyonu, Hamas artık İsraillileri öldüremediğinde sona erecek

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki operasyonunun, 'Hamas'ın İsraillileri öldürme kapasitesini artık sürdürmemesi durumunda sona ereceğini' söyledi.





Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile uzun süredir beklenen görüşmesinin ardından televizyonda yayınlanan basın toplantısında, İsrail ordusunun 'hedeflerinin peşinden giderken mümkün olduğu kadar dikkatli davranma yükümlülüğüne sahip olduğunu' söyledi.





Biden, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi çevresinde faaliyet göstererek risk aldığını belirtti ve bir kez daha kanıt göstermeden burada Hamas'ın askeri merkezi olduğunu öne sürdü.





Biden, ABD'li yetkililerin İsraillilerle görüştüğünü ve onları Filistin bölgesindeki hastaneler etrafındaki askeri hareketlerde 'inanılmaz derecede dikkatli' olmaya çağırdığını söyledi.

'İsraillilere Gazze'yi yeniden işgal etmenin büyük bir hata olacağını açıkça söyledim' diyen Biden, Netanyahu ile aynı fikirde olmadığını açıkça ifade etti.