Gazzeli 27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirildi

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Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getiren uçaklar El Ariş Havalimanı'ndan dün 22.00'de kalkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşlik ettiği Gazzeli 27 hasta ve 13 refakatçi tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip edildi. Saat 00.21'de Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardaki hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri'nde tedavi altına alınacak.

"27 HASTANIN GETİRİLMESİYLE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle konuştu:

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7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlayan insanlık dramıyla ilgili Cumhurbaşkanımız riyasetinde Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Bu çabamızı kararlıkla sürdüreceğiz. İlk günden itibaren Mısır, İsrail ve Ürdün bakanlarıyla birçok görüşme gerçekleştirdik. Bakanlığımdan 20 kişiyi fizibilite çalışması yapması için bölgeye gönderdim. 66 tonluk yardımı Gazzeli kardeşlerimizin ihtiyacında kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdık. Gazze Türk Dostluk Hastanesi kullanılamaz hale geldiği için hastaların ülkemize getirilmesi için koordinasyon ekibi oluşturduk. 14 Kasım'da Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Gazze'de bulunan kanser hastalarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçmesinde mutabık kaldık. Meslektaşım Gaffar ile görüştük. Hastaneleri ziyaret ederek Gazzeli kardeşlerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attık. Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir. Misafirimiz olarak ülkemizde bulunan kardeşlerimizin tedavilerine Ankara'da şehir hastanelerinde devam edecektir. Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya dost ve kardeşlerini yalnız bırakmamaya devam edecektir.

SORU CEVAP

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Biz gemiyle birlikte ağır iklim şartlarında hizmet verebilecek olmak üzere toplam 8 sahra hastanesi gönderdik. Bunları Gazze'de uygun yerlere kurmak istiyoruz. Koordinasyon ekibi çalışmalarını yürütmekte. Refah Kapısı'na yakın bir yerde kuracağız. 20 kişilik ekibi göndermiştik. Türkiye'den ekip gönderiyoruz. İhtiyaç olan branşlarda başta plastik cerrahi olmak üzere bir ekip için çalışılıyor.

Gelen hastaların hepsi kanser hastası. Bizim Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi'nde takibi yapılan hastalar. Sadece bir hastamız kan hastası. O da kemik iliği tedavisi yapılmak üzere getirildi. Önümüzdeki günlerde başta kanser ve çocuk hastalar olmak üzere Türkiye'ye gelmesini umuyoruz. Kuvözdeki bebekler için de taleplerimizi ilettik. Bunları getirmek istediğimizi ilettik. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

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İsrail ve Mısır Sağlık Bakanlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Mısır üzerinden bugüne kadar başka bir ülkeye herhangi bir hasta gönderilmedi. İlk defa bugün oldu. O da Türkiye'ye getirilen hastalar.

BAKAN KOCA'DAN GAZZELİ ÇOCUKLARA ZİYARET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’ın başkenti Kahire’de tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret etti. Çocukları ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, “Kahire'de tedavi gören Gazzeli yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret ettik. İhtiyaç duyan hastalarımızın Türkiye'ye getirilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Her Gazzeli hastanın tedavisi, insanlığın onurunu kurtarmaya dönük bir çabadır” ifadelerini kullandı.

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YARALANAN KADININ SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Bakan Koca hastaneye ziyareti Gazzeli yaralı bir kadınla konuştu. Gazzeli kadının 'Ailemden 17 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 4 saat sonra çıktım' sözleri duygulandırdı.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE SAĞLIK YARDIMI

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan askeri uçak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme ile Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Jet Üssü'nden havalanan uçak Mısır'a indi. Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçakta, uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında olduğu 9 sağlık çalışanı bulunuyor. Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde yaralı sivillerin tedavisinde görev yapacak. Uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.

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