AYM-Yargıtay krizinde şimdi ne olacak? Örneği yok inceleniyor

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım’da oybirliği ile 23 sayfalık bir karara imza atarak, AYM’nin 25 Ekim tarihli Can Atalay hakkındaki ihlal ve tahliye kararına “uyulmamasına” karar vermişti. İhlal kararına imza atan 9 AYM üyesi hakkında da suç duyurusunda bulunma kararı verilmişti. Kararda, “Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak, hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına” denilmişti.

BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Yargıtay’ın, Can Atalay’a ilişkin “Değişik İş Kararı” aynı gün Başsavcılığa gönderildi. Anayasa Mahkemesi ise dün sessiz kaldı ve bir açıklama yapmadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise Hürriyet’e, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu bize geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını ve suç duyurusunu inceliyoruz. İnceleme sonrası bir karar verilecek” dedi. Şahin, bu konuda yasalarda bir düzenleme ve bu suç duyurusunun bir örneği olmadığını da söyledi.

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GÖZLER HÜKÜMETTE

AYM’nin kendisinin sanık, savcı ve mahkeme olacağı soruşturmanın nasıl yapılacağı tam bir hukuk bilmecesine dönüşürken, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru konusunda yeniden düzenleme hazırlığında olan Hükümet’in nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. Siyasi kulislerde, AYM’nin yetkileri ve bireysel başvuru konusunda, bu krizi de noktalayacak şekilde hızlı bir düzenleme yapılabileceği yorumları yapılıyor.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

AYM’nin TİP Hatay vekili Can Atalay hakkındaki kararına uymayan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin suç duyurusu Meclis’te sert tartışmalara neden oldu.

* CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: AYM’nin aldığı karara Yargıtay diyor ki ‘Anayasa falan tanımam.’ Ortada bir devlet krizi var.

* İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Gelinen noktada hukuk bilmezlik, kanun tanımazlığın ötesinde; art niyetli, kasıtlı ve organize bir suç girişimi olduğunu ifade etmek istiyoruz.

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* Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya: AYM’ye ayar vermeye çalışıyor. TBMM Başkanlığı’na hitaben de ‘Bir an önce vekilliğini düşürün’ hadsizliğinde bulunuyor.

* MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: AYM ayrı norm ihdas edemez, temyiz mahkemesi de değildir. Bir yasama faaliyetiyle gerekli düzenlemeleri çıkarmak gerekir.

* HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç: Bu aslında ‘Ben Anayasa’yı da tanımıyorum AYM’yi de tanımıyorum’ demektir.

* DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: Anayasa’yı ihlal eden Yargıtay üyeleri derhal istifa etmelidir.

* TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Bu kararı kabul ettiğimiz anda memlekette kimin gücü kime yeterse hukuku başlar. Buna izin vermeyeceğimizi herkes bilsin.