AYM buluşması

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dünkü 61. Kuruluş Yıldönümü Töreni’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan konuklarını tek tek karşıladı. Yüce Divan Salonu’ndaki törene girişinde Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve Binali Yıldırım’la tokalaşarak selamlaşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile selamlaşmadan yerine geçti. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasına AYM Başkanı Zühtü Arslan oturdu. Törene yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri katıldı. AYM Başkanı Arslan “Kendimize hak gördüğümüzü ‘öteki’ne de hak görerek, adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil başkaları için de isteyerek, farklılıklarımızla bir arada yaşamanın iklimini hep birlikte oluşturmak zorundayız” dedi.

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- NAMIK KEMAL’İN DİZELERİ: AYM Başkanı Arslan, ünlü şair Namık Kemal’in yargılanması ve “Adaletin olmadığı yerde devletin payesi veya gücü arşa çıksa bile bir gün yerle bir olur” dizeleriyle adalet, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı vurgusu yaptı.

- ELEŞTİRİLERE YANIT: (AYM’nin HDP kararı sonrası Bahçeli’nin sert açıklamasına yönelik isim vermeden yanıt) Ayrıca kararları eleştirmek yerine kararlara imza atanları hedef alan, insaf ve izanla bağdaşmayan, son tahlilde kişisel ve kurumsal itibarı zedelemeye yönelik ithamların da hiçbir faydası yoktur.

Zühtü Arslan

(Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın AYM kararlarına yargısal aktivizm eleştirisi) Bu noktada ifade etmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi hem norm denetiminde hem de bireysel başvuruda kendisine verilen görevleri yerine getirirken Anayasa ile çizilen yetki haritasının dışına çıkmamaya özen göstermektedir. Bu anlamda mahkememiz ne yargısal aktivizme tevessül etmekte ne de anayasal ve yasal yetkilerini kullanmaktan imtina ederek kendini sınırlamaktadır.”

‘140 KARAKTERLE’ YORUM YAPANLAR

- Arslan AYM kararlarına sosyal medyadan gelen eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Hiç kuşkusuz tüm yargı kararları gibi Anayasa Mahkemesi kararları da eleştirilebilir. Dahası eleştirilmelidir, zira eleştirinin olmadığı yerde yargısal içtihadın gelişmesi mümkün değildir. Kararlarımızı okuyup analiz eden ve bize ayna tutan eleştirilerden faydalanıyoruz. Doğru düzgün okumadan en hassas ve teknik konulara dair kararları bile 140 karakterle yorumlamaya çalışanların da temel hakların korunmasına yönelik içtihadın gelişimine herhangi bir katkısı olamamaktadır.”