×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da vahşet! Bir köpek ve kedi bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar #Hayvana Eziyet#Köpek
Avcılarda vahşet Bir köpek ve kedi bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 09:30

İstanbul Avcılar'da bir köpek ve kedi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Her gün sokaktaki hayvanlara su veren Gözde Kabak, "İnsanoğlunun bu kadar kötü olabileceği hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Ama bıçakla mı, testere ile mi bilemiyorum. Hunharca İnsanın yapamayacağı bir görseldi. Ne istiyorlar ne istediler, nasıl bir ruh hali, hangi dönemdeyiz, ne yapıyoruz bilmiyorum" dedi.

Haberin Devamı

İstanbul Avcılar'da Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü adaylarının eğitim yaptığı alanda 2 sokak hayvanına saldırıldı. Poyraz Caddesi'ndeki eğitmenlerin sürekli yanına gelen ve besledikleri sahipsiz köpeklerden biri dün sabah kaldırımda ölü bulundu. Köpeğin kesici aletle öldürüldüğü görülürken yakınlarındaki arsada bir kedi de yine bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 

"İNSANIN YAPAMAYACAĞI BİR GÖRSELDİ"

Sürücü kursu eğitmenlerinden Gözde Kabak, her gün saat 09.00'da su ve mamasını verdiği köpeği cansız ve kanlar içerisinde görünce şok olduğunu söyledi. Kabak, "Eğitim yerinde her zamanki gibi yem, su veriyordum. Kaldırımda gördüm, hareketsizdi, uyuyor zannettim. Arkadaşlarıma sordum, maalesef görüntü hoş değildi. Önce afalladım, hiçbir şey yapamadım, kalakaldım. İnsanoğlunun bu kadar kötü olabileceği hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Kediyi de arkadaşlarım görmüş. Ama bıçakla mı, testere ile mi bilemiyorum. Hunharca İnsanın yapamayacağı bir görseldi. Ne istiyorlar ne istediler, nasıl bir ruh hali, hangi dönemdeyiz, ne yapıyoruz bilmiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Haber verilmesi üzerine Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden gelen ekip ölü köpeği alıp götürürken, eğitmen Necati Özgen de sorumluların bulunmasını istedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar #Hayvana Eziyet#Köpek

BAKMADAN GEÇME!