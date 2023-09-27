Avcılar'da vahşet! Bir köpek ve kedi bıçaklanarak öldürüldü

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İstanbul Avcılar'da Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü adaylarının eğitim yaptığı alanda 2 sokak hayvanına saldırıldı. Poyraz Caddesi'ndeki eğitmenlerin sürekli yanına gelen ve besledikleri sahipsiz köpeklerden biri dün sabah kaldırımda ölü bulundu. Köpeğin kesici aletle öldürüldüğü görülürken yakınlarındaki arsada bir kedi de yine bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

"İNSANIN YAPAMAYACAĞI BİR GÖRSELDİ"

Sürücü kursu eğitmenlerinden Gözde Kabak, her gün saat 09.00'da su ve mamasını verdiği köpeği cansız ve kanlar içerisinde görünce şok olduğunu söyledi. Kabak, "Eğitim yerinde her zamanki gibi yem, su veriyordum. Kaldırımda gördüm, hareketsizdi, uyuyor zannettim. Arkadaşlarıma sordum, maalesef görüntü hoş değildi. Önce afalladım, hiçbir şey yapamadım, kalakaldım. İnsanoğlunun bu kadar kötü olabileceği hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Kediyi de arkadaşlarım görmüş. Ama bıçakla mı, testere ile mi bilemiyorum. Hunharca İnsanın yapamayacağı bir görseldi. Ne istiyorlar ne istediler, nasıl bir ruh hali, hangi dönemdeyiz, ne yapıyoruz bilmiyorum" dedi.

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Haber verilmesi üzerine Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden gelen ekip ölü köpeği alıp götürürken, eğitmen Necati Özgen de sorumluların bulunmasını istedi.