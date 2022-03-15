Ateşkes için hemfikiriz

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ATEŞKES İÇİN ÇABALAR SÜRECEK

“Görüşmelerimizdeki Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeler tabii ki dikkat çekici. NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu özellikle teyit ettik. Bir yandan Avrupa güvenliğine yönelik zaruri önlemleri alırken diğer yandan çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak tarafları bir araya getirme ve diyaloğun tesisi noktasında önemli ilerlemeler kaydedilmesine yardımcı olduk. Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz.

TİCARET HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR

Almanya, Türkiye’nin ihracatta ilk ve ithalatta ikinci sıradaki ortağıdır. 2020 yılında 38 milyar dolar civarında gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz 2021 yılında 41 milyar doları aşmış vaziyette. Bu rakamı kendilerine de ifade ettim inşallah 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız. İşbirliğimizin yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve dijitalleşme gibi yeni alanlarda da yoğunlaşmasını, bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

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TÜRKİYE ANAHTAR ROLE SAHİP

Almanya ile bölgesel konularda yakın işbirliği içerisinde çalışmayı önemsiyoruz. Bölgemizdeki son gelişmeler Türkiye’nin başta güvenlik ve enerji olmak üzere birçok alanda anahtar role sahip olduğunu ispatlamıştır. Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilmesinde Alman dostlarımızın yapıcı tutum ve desteğinin devam edeceğine inanıyorum... Türk-Alman Üniversitesi’nde bir ilahiyat fakültesi kurulması ama aynı şekilde Türk-Alman Üniversitesi’nin Almanya ayağının da söyleyecekleri eyalet veya şehirde hemen süratle onun adımının da atılmasını kendilerine de teklif ettim. Bu adımı da atmak suretiyle bir an önce Almanya ayağında da biz Türk-Alman Üniversitesi kurmamız ilahiyat konusunda da bir açığın giderilmesinde çok çok fayda sağlayacaktır. Konuyla ilgili olarak da Sayın Şansölye bunu da inceleyecekler ve adımı da buna göre atacağız.

NE GEREKİYORSA ONU YAPTIK

(Rusya’dan hâlâ silah alacak mısınız? Batı’nın yaptırımlarına katılacak mısınız? sorusu) Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir bunu şu anda konuşmak herhalde erken olur. Ama şartlar ne getirir ne götürür bunu görmemiz lazım. Daha önce de söylediğim gibi biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin ile de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız. Yaptırımlara gelince BM kuralları içerisinde ne gerekiyorsa biz şu ana kadar onu yaptık ve NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını biz Rusya’ya rağmen Ukrayna’ya yaptık o desteğimizi sürdürdük.”

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PUTİN’E ARTIK DURUN DİYORUZ

ALMANYA Başbakanı konuşmasında şu mesajları verdi: “Şansölye olarak ilk defa Türkiye’de bulunmaktan çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanı ve ben bu saldırı konusundaki endişelerimizde hemfikiriz. En kısa zamanda bir ateşkese ulaşılması konusunda hemfikiriz. Rusya Devlet Başkanı’na çağrıda bulunuyoruz artık durun diyoruz. Türk müttefiklerimizin de diplomatik bir çözüme katkıda bulunmak istemelerini de çok olumlu karşılıyoruz.”