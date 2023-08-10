Ateşi harlama mı gönül alma mı... O konuşmanın şifreleri

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CHP’deki değişim hareketinin lideri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Parti kamuoyunda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gören İmamoğlu’nun kameralar önünde Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin damgasını vurduğu ziyarete ilişkin CHP kulislerinde çarpıcı değerlendirmeler öne çıktı.

HABERSİZ ZİYARETE GÖNDERME Mİ

Kulislere göre Kılıçdaroğlu, son günlerdeki çıkışlarından rahatsız olduğu İmamoğlu’na tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi. Kılıçdaroğlu, önceki ziyaretlerinin aksine son İstanbul ziyaretini İmamoğlu’na haber vermeden yaptı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun nikâh şahidi olduğu bir düğün için İstanbul’a gelmesinden dolaylı haberdar oldu. CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun bütün il ziyaretlerinde mutlaka o ildeki partili yerel yöneticilerin önceden haberdar edildiğini anımsattılar.

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SİZDEN HABERSİZ GELDİM...

Yine Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir süredir yüz yüze ya da telefonla herhangi bir görüşme olmadığına da dikkat çekildi. İmamoğlu’nun Tunceli ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesindeki partilileri gülümseten, “Sayın Genel Başkanım sizden habersiz Tunceli’ye geldim” sözleri de partinin deneyimli isimleri tarafından Kılıçdaroğlu’nun habersiz gittiği İstanbul ziyaretine bir gönderme olarak yorumlandı.

CANLI YAYINDA GÖNÜL MÜ ALDI

İmamoğlu’nun Tuncelili hemşerilerinin yanında, kameraların önünde Kılıçdaroğlu’nu telefonla araması parti çevrelerinde genel olarak “Son dönem bütün olup bitenlere bakıldığında Genel Başkan'ın gönlünü almaya yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir” yorumu yapıldı. Partili bir kaynak da, “Genel Başkan kendisinden bir özür bekliyordu, kameraların önünde edilen bu telefon öyle de yorumlanabilir” dedi.

YOKSA ATEŞİ HARLAMA MI

Bazı kaynaklar ise telefon konuşmasını “Amaç ne olursa olsun böyle bir ziyaret tabana yarışın kızıştırılmak istendiği şeklinde de yansıyabilir. Sonuçta bunun bir barış çubuğu mu yoksa ateşi daha da harlama çabası mı olduğunu önümüzdeki günler gösterecek” diye yorumladı. İmamoğlu bu telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu’na, “Yarın da aslında sizinle çok konuştuk ama bir türlü gidemedik- Nazimiye’de bir konukevi yapmıştık orayı ziyaret edeceğiz. Düzgün Baba'yı ziyaret edeceğiz, sonra dönüş yapacağız inşallah” dedi.

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TUNCELİ’DEN SONRA HATAY

- Ekrem İmamoğlu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye yaptığı gezinin ardından bu kez deprem bölgesi Hatay’a gideceği belirtildi. Yakın çevresine göre İmamoğlu bu ziyaretinde, deprem nedeniyle kentte daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyip yeni destek projeleri üzerinde duracak. Kulislerde ise, CHP’deki kurultay sürecine de dikkat çekilerek, İmamoğlu’nun önümüzdeki dönem il ziyaretlerine devam edeceğinden söz ediliyor.