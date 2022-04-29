Ata Koleji öğrencileri kariyer yolculuklarına ilk adımı attı

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Ata Koleji’nde düzenlenen kariyer ve meslek tanıtım etkinlikleri kapsamında, mezun olup kariyer yolculuklarını tamamlayan ve meslek sahibi olmuş mezun Ata Koleji öğrencileri ve veliler, düzenlenen üç farklı oturumda Ata Koleji öğrencilerine meslekleri ve kariyer yaşamları ile ilgili sunumlar yaptılar. Etkinlik kapsamında Bilgisayar Mühendisliği, Kimya, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tıp, Psikoloji, Hukuk, Pazarlama, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İç Mimarlık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Halkla İlişkiler gibi birçok farklı meslek tanıtıldı.



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Ata Koleji öğrencileri, alanında uzman kişilerden mesleklerin gerektirdiği özellikler ve sektördeki kariyer olanakları hakkında bilgi sahibi oldular. Ata Koleji velileri ve mezun olmuş Ata Koleji öğrencileri ile bir arada olmak ve onların deneyimlerinden yararlanmak, kariyer yolculuklarına hazırlanan Ata Koleji öğrencilerine farklı bakış açıları sağladı.

Düzenlenen farklı oturumların yanı sıra etkinliğe katılım gösteren eğitim uzmanı ve yazar Sadık Gültekin, Ata Koleji öğrencilerine motivasyon, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında seminer verdi.