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Ata Koleji öğrencileri kariyer yolculuklarına ilk adımı attı

#Okul#Öğrenci#Eğitim
Ata Koleji öğrencileri kariyer yolculuklarına ilk adımı attı

Ata Koleji, öğrencilerinin kariyer yolculuklarını desteklemek adına geçtiğimiz gün Kariyer ve Meslek Tanıtım Etkinlikleri düzenledi. Birçok farklı meslekten profesyonelleri ağırlayan etkinlik kapsamında Ata Koleji öğrencileri kariyer ve meslek seçimleri hakkında erken yaşta fikir sahibi oldu. Eğitim uzmanı ve yazar Sadık Gültekin, etkinlik kapsamında öğrencilere motivasyon, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında seminer verdi.

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Ata Koleji’nde düzenlenen kariyer ve meslek tanıtım etkinlikleri kapsamında, mezun olup kariyer yolculuklarını tamamlayan ve meslek sahibi olmuş mezun Ata Koleji öğrencileri ve veliler, düzenlenen üç farklı oturumda Ata Koleji öğrencilerine meslekleri ve kariyer yaşamları ile ilgili sunumlar yaptılar. Etkinlik kapsamında Bilgisayar Mühendisliği, Kimya, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tıp, Psikoloji, Hukuk, Pazarlama, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İç Mimarlık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Halkla İlişkiler gibi birçok farklı meslek tanıtıldı.

Ata Koleji öğrencileri kariyer yolculuklarına ilk adımı attı

Ata Koleji öğrencileri, alanında uzman kişilerden mesleklerin gerektirdiği özellikler ve sektördeki kariyer olanakları hakkında bilgi sahibi oldular. Ata Koleji velileri ve mezun olmuş Ata Koleji öğrencileri ile bir arada olmak ve onların deneyimlerinden yararlanmak, kariyer yolculuklarına hazırlanan Ata Koleji öğrencilerine farklı bakış açıları sağladı.

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Düzenlenen farklı oturumların yanı sıra etkinliğe katılım gösteren eğitim uzmanı ve yazar Sadık Gültekin, Ata Koleji öğrencilerine motivasyon, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında seminer verdi.

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#Okul#Öğrenci#Eğitim

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