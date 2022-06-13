Ata Koleji 2021-2022 mezunlarını verdi

Güçlü akademik kadrosu ve başarıyı gelenek haline getirmiş eğitim anlayışıyla ülkemizde ve dünyada fark yaratacak başarılı bireyler yetiştiren Ata Koleji’nin 64. dönem lise mezuniyet törenine Beşiktaş Kaymakamı Önder BAKAN, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan TÜRKOĞLU, Ata Koleji Kurucu Üyesi Revna DEMİRÖREN, Cemal DEMİRÖREN ve Kurucu Temsilcisi Yelda DEMİRÖREN KALYONCU, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ersan ÖKSÜZ, Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Dr. Muharrem BAYRAK katıldı.
1985-86 öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçen Özel ATA Anadolu Lisesi’nin mezuniyet töreni Ata Koleji’nin İstanbul’daki Balmumcu yerleşkesinde gerçekleşti.
Ata Koleji’nin 64. dönem mezuniyet törenine katılan Beşiktaş Kaymakamı Sayın Önder BAKAN, konuşmasında gençlerin gittiği her yerde vatanını ve bayrağını hatırlayıp, güçlü temsil etmesi gerektiğinden bahsederken, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Özcan TÜRKOĞLU, sınav ya da akademik başarının aile-çocuk ilişkisini etkilememesi gerektiği konusunda velilere uyarılarda bulundu.
2021-2022 Özel ATA Anadolu Lisesi Birincisi Deniz ATEŞ’e ödülünü Kurucu Temsilcisi Sayın Yelda DEMİRÖREN KALYONCU takdim etti. Yelda DEMİRÖREN KALYONCU, öğrencilere ömür boyu başarı ve mutluluk dileklerini iletti.
Mezuniyet törenleri koronavirüs
salgını dolayısıyla gerçekleşemeyen 2019-2020 ve 2020-2021 mezunları da unutulmadı. 2019-2020 Özel ATA Anadolu Lisesi Birincisi Can DEMİR’e ödülünü Ata Koleji Kurucu Üyesi Sayın Revna DEMİRÖREN takdim etti.
Ata Koleji Genel Müdürü M. Fahrettin Eldek ‘’Özel Ata Eğitim Kurumları, bireysel farklılıkları ön planda tutarak geliştirdiği özgün öğretim programlarıyla hem akademik hem de sosyal yönden kuvvetli ve kendi kültürünü kaybetmeden dünyayı tanıyan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor’’ açıklamasında bulunarak mezun öğrencilerimizi tebrik etti.