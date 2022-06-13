Ata Koleji 2021-2022 mezunlarını verdi

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Güçlü akademik kadrosu ve başarıyı gelenek haline getirmiş eğitim anlayışıyla ülkemizde ve dünyada fark yaratacak başarılı bireyler yetiştiren Ata Koleji’nin 64. dönem lise mezuniyet törenine Beşiktaş Kaymakamı Önder BAKAN, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan TÜRKOĞLU, Ata Koleji Kurucu Üyesi Revna DEMİRÖREN, Cemal DEMİRÖREN ve Kurucu Temsilcisi Yelda DEMİRÖREN KALYONCU, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ersan ÖKSÜZ, Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Dr. Muharrem BAYRAK katıldı.