Askeri uzmanlar merak edilen soruları yanıtladı... A’dan Z’ye Pençe-Kilit

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Terör örgütü PKK’nın saldırıları sonucunda 12 askerin şehit olduğu Pençe-Kilit bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara ve hava operasyonları yoğun bir şekilde sürüyor. İlk belirlemelere göre son iki günde en az 56 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede sıcak temas sürerken, Pençe-Kilit Harekâtı’nın hedefleri, bölgenin iklim şartları, coğrafi özelikleri, TSK’nın kalıcı ve geçici üsleri, sınırdan neden 30-40 kilometre derinliğine inildiği, PKK’nın saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği, teröristlerin elindeki silahları ve saldırının perde gerisinde kimlerin olduğu gibi pek çok konuyu, bölgeyi iyi bilen askeri uzmanlarla konuştuk...

EMEKLİ KURMAY ALBAY DR. ERAY GÜÇLÜER: PKK TEK BAŞINA BÖYLE BİR EYLEM YAPAMAZ

* PENÇE-KİLİT NE ZAMAN BAŞLADI: “2017’de Hakkâri ve Şırnak’tan ikişer tabur, Irak’ın kuzeyine girerek üs bölgeleri tesis etti. 2019’da da daimi üs bölgeleri tesis edildi.

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* KAÇ ÜS BÖLGESİ VAR: Şu an yaklaşık 40 civarında daimi, bunun iki üç katı kadar da geçici üs bölgesi kurulmuş vaziyette. Böylece terörün bölgede yerleşik hale gelmesi veya bulunması önlenmiş oldu. Bu sayede, yurtiçine geçemeyen terör örgütü mensuplarının Irak sınırı boyunca beslenme alanları da yok edildiği için yurtiçinde de çok kısa sürede terör ortadan kaldırıldı.

* HEDEFİNE ULAŞTI MI: Yapılmak istenen şey Irak’ın 30-40 km derinliklerine kadar alan hâkimiyeti sağlanarak bölgenin terörden arındırılmasıydı, zaten bu sağlandı.

* TERÖR SALDIRISI NASIL YAPILDI: Geçtiğimiz cuma akşamı askeri unsurlarımıza terör saldırısını yapanlar bu bölgenin teröristi değildi. Çünkü bir süredir devam eden Pençe operasyonları nedeniyle bölgedeki terörist gruplar yok edildiği için bu eylemi gerçekleştirmek maksadıyla dışarıdan destek getirildi. Bu, PKK’nın kendi kapasitesiyle yapabileceği bir terör eylemi değil. Küresel güçlerin derin istihbarat yapıları tarafından bu terörist gruplara özelikle teknolojik imkânlar, taktik, teknik ve istihbarat desteği, kış şartlarına uygun silah, teçhizat ve malzeme verilmesi sağlandı. Uydulardan elde edilen bilgiler aktarıldı. Cumayı cumartesiye bağlayan gece zor şartlarda, görüşün sıfır olduğu, helikopter faaliyetlerinin neredeyse imkânsız olduğu durumda riski göze alarak hava hücum harekâtlarıyla özel kuvvetler unsurlarımız indirilerek kaçmaya çalışan teröristlerin önleri kesildi ve neredeyse tamamı etkisiz hale getirildi. Ağır bir şekilde bedeli ödetiliyor.

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* NEDEN O BÖLGEDEYİZ: Sosyal medyada ve maalesef televizyon ve gazetelerde yalan, yanlış bilgiler pompalanıyor. Bir ülkenin güvenliği sınırlarından değil, derinlikten itibaren başlar. Neden 30-40 kilometre derinlikte? Çünkü büyük eylem gruplarıyla teröristlerin ani olarak yurtiçine girebilmelerini önlemek ve silahlarının menzilinin dışına çıkabilmek için 30-40 kilometre derinlik gerekli.”

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* BÖLGENİN ÖZELİKLERİ VE İKLİMİ NASIL: “Bizim operasyon icra ettiğimiz yerler Irak’ın kuzeyinde çok dağlık, kayalık yüksek tepeliklerden oluşan bir bölgede. Yaklaşık olarak Diyana’dan başlıyor, Barzan Vadisi’nden geliyor; Metina, Gara, Zap bölgelerini içine alıyor. Bir noktada Duhok’un kuzey doğusunu içine alıyor oradan da Sinat bölgesini. Güney sınırı burası. Kuzey sınırı da zaten bizim kendi sınırımız. Bölge arazi yapısı bakımından çok sarp bir alan. Özelikle kasım ve nisan aylarında aniden değişkenlik gösteren hava şartları yaşanıyor. Çok güneşliyken bir anda sis ve tipi bastırabiliyor.

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* PKK’NIN SİLAHLARI DEĞİŞTİ Mİ: Türk Silahlı Kuvvetleri 2018’den beri bir konsept değişikliğine giderek bölgede operasyonlar yaptı ve kritik yerlerde kalıcı üsler tesis etti. Bu bölgede son 1 yıl içinde yapılan operasyonlar daha çok alan arama-taraması şeklinde gerçekleşti. Örgütün silahları da değişti. Eskiden PKK’nın elinde Kalaşnikof, RPG-7 vardı ama şimdi M16 silahları, uzun menzilli roketler, gece görüş dürbünleri, GPS, kask kameraları var. Kış şartlarına uygun botlar, karda batmamak için hedik dediğimiz alüminyumdan yapılmış araçlar var. Artık PKK, ABD’nin desteğiyle de bir takım silahlara sahip oldu.

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* BÖLGEDE OLMAMIZ ŞART MI: Bölgede bulunmamız gerekiyor. Ancak bölgenin değişen şartlarına uygun hareket etmek de lazım. Günlük, haftalık, aylık meteorolojik şartların ilgili kurumalara verilmesi lazım. Bölgede yapmış olduğumuz operasyonlar helikopter ve İHA/SİHA’larla destekleniyor. Aniden sis, pus, tipi çıktığında da bu yardımlar güçleşiyor. İHA ve SİHA’ları kullanmakta güçlük çekilebiliyor, takviye için helikopterleri de kullanamayabiliyoruz. Doğa şartları göz önünde bulundurularak, gelişen durumlara göre inisiyatif kullanarak uygun hareket tarzlarını seçmek gerekir.”

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TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR: TÜRKİYE ORADA ALAN HÂKİMİYETİ SAĞLIYOR

* GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR MI: “Şu anda kadar neden eleştirilmedi de olay olduktan sonra eleştiriliyor. Böyle bir zafiyet suçlaması getiriliyorsa neden daha önce yapılmadı? İnsanların bilmesi gereken temel kural şu; temas hattında olan birlikler her zaman diğerlerinden çok daha fazla risk altındadır. Orası teröristlerle temas hattında olunan bir yer. Bu tür eylem daha içeride, daha güvenlikli olduğu kabul edilen yerlerde de gerçekleşebilirdi.

* İÇERİ ÇEKİLMEK GEREKİR Mİ: Birileri diyor ki, ‘Bunları alıp çekseydik içeri doğru.’ Nereye kadar çekeceksin? Hangi tepeye çekeceksin, o tepe güvenli mi? Çekilirsen teröriste alan bırakmış oluyorsun. Burayı güvensiz diye bırakmak… O zaman başka bir sonuç ortaya çıkıyor; ‘Türk askeri kaçtı’ gibi bir cümlenin altını kendi elinizle doldurmuş oluyorsunuz. İkincisi siz orayı bıraktığınız zaman terörist o bölgeye tekrar geleceğinizi bilir ve mayın, EYP döşer, tuzak kurar yani oraya yerleşir, mağara kazar. Bedel ödeyip ele geçirdiğiniz yerden çekilirseniz, tekrar bedel ödeyip zahmet çekmek zorunda kalırsınız. Türkiye orada alan hâkimiyeti sağlıyor. Sağlamış olduğu alan hâkimiyeti ile birlikte teröristlerin o alanları tutmasına engel oluyor. Risk var diye kaçacak mıyız?”