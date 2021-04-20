Ebeveynler aşılı, çocuklar aşısız | Güvenli bir yaz tatili nasıl yapılacak?

Tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı koronavirüs salgını hayatımızı birçok açıdan yeniden şekillendirmemize neden oldu. Bunlardan biri de tatil alışkanlıklarımız… Geçtiğimiz yıl pek çok kişi tatil planlarını askıya aldı ve bir yılı aşkın bir süredir yaz tatilini bırakın hafta sonu tatillerini bile ev dışında geçiremez olduk.

Neyse ki ocak ayından itibaren nüfusun belli bir kesimi aşılanmaya başladı. 65 yaş ve üzeri haricinde sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar, riskli grupta bulunan bazı meslek grupları aşılanmaya devam ediyor. Yaza kadar da çok daha fazla sayıda insan aşılanmaya devam edecek. Özellikle aşılanan kesim "Acaba bu yaz tatil yapabilecek miyiz?" diye hayal kurmaya başladı bile…





Öncelikli grupta olduğundan dolayı aşılanan kesim için bu yaz ailece çıkacakları bir tatil ne kadar güvenli olacak? Yaza doğru vakaların azalacağı öngörüldüğünden tatile çıkmak isteyen aşılı ebeveynler henüz aşılanmayan çocukları gönül rahatlığı ile yaz tatili planı yapabilecekler mi?

Aşılanan meslek gruplarından ilk sırada olan ve korona ile her gün burun burana çalışan doktorlarımıza “Bu yaz çocuklarınızla birlikte bir tatil planınız var mı?” diye sorduk. Bu konuda herkesten daha temkinli davranan doktorların aileleri ile birlikte yaptığı yaz tatili planlarının, (ebeveynlerin aşılı çocukların aşısız olduğu) pek çok aile için yol gösterici olacağını umuyoruz.

Yayla evinde ya da bungalovlarda izole tatili seçen de var, “bu işin telafisi yok” diye düşünüp pandemi boyunca tatil planlarını askıya alanlarda da…

'TATİL BİZİM VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EKSTRA BİR RİSK OLMAYACAK'





Kadın Doğum Uzmanı olan Op. Dr. Kağan Kocatepe, aynı zamanda meslektaşı olan eşi ile birlikte aşı olduklarını, yaz tatili planı yaptıklarını ve bu tatilin çocukları için ekstra bir risk oluşturmayacağını düşündüklerini söylüyor.

“Ben ve eşim hekim olduğumuzdan aşılarımızı çok önce tamamladık ancak aşının %100 korumadığının ve mutasyon gösteren virüs alt tiplerine karşı etkili olmadığının da farkındayız. Bu nedenle aktif hekimlik hayatımızda güvenlik önlemlerine dikkat etmeye devam ediyoruz. Eve geldiğimizde de eğer ameliyatta veya hasta bakarken şüpheli bir temasımız olduysa evde dahi maske takmaya ve çocuklarla mesafeli olmaya devam ediyoruz” diyor ve çocuklarının 1 yılı aşkın bir süredir ender birkaç durum haricinde dışarıya bile çıkmadıklarını, arkadaşlarıyla görüşemediklerini yani aktif olarak hayatın içinde olamadıkları için psikolojilerinin olumsuz etkilendiğini söylüyor.

Bu nedenle çocukları ile birlikte bu yaz tatil için bir hafta şehir dışına gitmeye karar vermişler, tabii ki tüm güvenlik önlemlerini alarak… Aktif olarak sürekli çalıştıkları ve zaten mecburiyetten risk aldıkları için hem kendileri hem de çocukları için bu tatilin ekstra bir risk olmayacağını, seçtikleri yerin aldığı güvenlik önlemlerini araştırdıklarını ve yeterli bulduklarını ekliyor.

'BU İŞİN TELAFİSİ, GERİ DÖNÜŞÜ YOK'

Doç. Dr. N.K pandemiden dolayı tedirgin olduğu için klasik bir yaz tatilini aklının ucundan bile geçirmiyor.

“Biz bu yaz Trabzon’daki yayla evimizde tatil yapacağız. Uçağa binmeyi tercih etmediğimiz için kendi aracımızla gideceğiz. Yayla bomboş, kimse yok. İzole ve virüsten uzak güzel bir tatil yapacağız. Zaten başka türlü bir tatili bu dönemde düşünemiyorum. Çocuklar çok bunaldı, su kaydırakları, havuzlar, eğlenceli animasyonları hayal ediyorlar ama bu dönemde böyle bir tatili asla aklımızdan geçirmiyoruz. Çünkü bu işin telafisi, geri dönüşü yok.” diyerek bu yıl da tatil planlarını askıya aldıklarını belirtiyor.

'KARAVAN, ÇADIR, BUNGALOV TERCİH EDİLEBİLİR ALTERNATİFLER'

Çocuk doktoru olan Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, kendisinin aşılı olduğunu ama eşi ve çocukları aşılı olmadığı izole bir tatili tercih ettiklerini söylüyor. “Ailemle 1 haftalık tatil planı yaptık. Marmaris’in sakin koylarından birisinde, 12 bungalovun bulunduğu butik bir tesise rezervasyon yaptık. Açık büfe yemeklerin olduğu büyük otelleri özellikle tercih etmedik. Denize sıfır, özel plajı olan bu küçük tesiste az sayıda kişiyle temas edeceğimizi ve özellikle sahilde açık havada veya gerekirse bulgalovun önünde yemeklerimizi yemeği düşünüyoruz. Biz bugüne dek karavan veya çadır deneyimimiz olmadığı için bu konaklama tarzını seçmedik ancak pandemi döneminde karavan kiralama, çadırda konaklama tercih edilebilir alternatifler arasında. Bizim tercihimiz de az sayıda bungalovun kısmen karavan veya çadır tatiline yakın bir izole tatil olacağını düşünüyorum" diyor.

Uçaklar için gerekli önlemlerin alındığı vurgulanıyor olmasına rağmen, tatile özel araçları ile gitmeyi tercih ettiğini, bunun pandemide daha güvenli bir seçenek olacağını düşündüğünü belirten Çivilibal, riskleri azaltmak için tatil beldesinde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyacaklarını, tesisin yemek ve mutfak durumunu bizzat gördükten sonra gerekirse kendi yemeklerini kaldıkları yerde kendileri pişirerek yemeyi planladıklarının altını çiziyor.

'BU YAZ DA TATİL YAPMAYACAĞIZ'

Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş’ın eşi de kendi gibi hekim olduğu aşılarını oldular. Çok önceden planlanmış ailece gidecekleri bir yurt dışı gezileri vardı ama çocuklar aşılı olmadığı için bu tatili çocuklar olmadan yapmışlar. Tabii şimdi çocuklar tatil soruyor. Çocuklarla tatil planınız var mı diye sorduğumuzda “Çocukları korumanın en güvenli yolu kalabalık ortamlardan uzak tutmak. Bu nedenle herhangi bir yaz tatili planımız yok” yanıtını aldık. “Sadece korona birazcık fırsat verirse çocuklarımla birlikte memlekete büyükleri kısa süreliğine ziyarete gitmeyi istiyoruz. Bu dönemde kalabalıklara karışacağımız her türlü aktiviteden uzak duruyoruz. Karavan ya da çadır planımız yok çünkü büyüklerimize hasret kaldık bu süreçte. Onlarla bir köy evinde kalıp hep birlikte izole olmayı planlıyoruz” diyen Karataş ailesinin aile büyüklerine duyduğu özlem tatil isteklerinden çok daha baskın.

'KÜÇÜK BİR MOTELİN TÜM ODALARINI ARKADAŞLARIMIZA REZERVE ETTİK'

Çocuk Doktoru Uzm. Dr. Semra Akkuş Akman, “Hekim anne baba olarak aşılarımızı olsak da iki çocuğumuz aşısız olduğu için geçen yaz gibi yaptığımız gibi bir tatil planlıyoruz” diyor. “Planımız yine Ege’de sosyal mesafeleri koruyacağımız plajlarda denize girmek. Hatta geçen yıl olduğu gibi küçük bir motelin tüm odalarını arkadaşlarımıza rezerve ettik. Uçak yolculuğunun özellikle maske kullanım zorluğu yaşayan 5 yaş altı grup için sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarım büyük olsalar da, ulaşım tercihimi kendi aracımızla karayolu seyahati olarak kullanacağım. Bu yaz da geçen yaz gibi önlemleri tamamen bırakabileceğimiz bir yaz olmayacak. Tatil planları yaparken bunu unutmayalım” diye tatil planı yapan aileleri uyarıyor.

'TERCİHİMİZ BÜYÜK OTELLERDEN YANA DEĞİL'





“Bu yıl gündemimizde ailemle birlikte yaz tatili var evet ama tercihimiz büyük otellerden yana değil. Çok kalabalık otellere girmek sıkıntı olabilir” diyor Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı. “Daha izole ve güvenli bir tatil yapabilmek için yazlık ya da ev kiralayacağız. Uçakla seyahat benim için her zaman bir çekince ama bu yaz çok daha fazla insan aşılı olacağı için, ayrıca vaka sayıları da temmuz ayının ortalarına doğru daha düşük olacağından dolayı uçak da tercih edilebilir” diye ekliyor.

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