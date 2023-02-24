Asi yatağından çıktı

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Hatay’ın Antakya ilçesinde fay hattının geçtiği köylerde ortaya çıkan görüntüler felaketin büyüklüğünü ortaya koydu. Demirköprü’den geçen fay hattı köyü ikiye bölerken, Asi Nehri’nin de yatağını değiştirdi. Yolların ikiye ayrıldığı, köprülerin çöktüğü bölgede, Asi’nin su akış yatağı değişti, nehir kollara ayrıldı.

EVLER NEHRE KAYDI

Bu nedenle deprem günü su seviyesi yükseldi, bazı evler suya kaydı, evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise nehir sularına kapıldı. Nehir yatağının değişmesi sonrası Devlet Su İşleri (DSİ) çalışma başlattı. İş makineleriyle nehir yatağında çalışma yapılırken, kollara ayrılan bölümlerde ise bentler oluşturulmaya başlandı. Birçok noktada değişen nehir yatağına kayan toprak temizleniyor. Taşkına karşı da nehir yatağının kenarlarında topraktan bentler oluşturuluyor.

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KÖYLERİN SINIRLARI HARİTALAR DEĞİŞTİ

Fay hattının geçtiği köylerde sınırlar değişti. Toprak kayması ve depremin meydana getirdiği yarıklar, komşu evlerle tarlalar arasındaki sınır hattını ortada kaldırdı. Yeni haritalar, yeni sınırların ortaya çıkmasına neden oldu. Asi Nehri’nin yatağının değiştiği Demirköprü köyünde oturan Musa Köksal, “Kıyameti yaşadık, evlerimiz çöktü, bazı evler Asi Nehri’ne kaydı. Su taştı, nehir başka noktalarda akmaya başladı. Evlerimiz yıkıldı, köy nehre doğru kaydı. Her şey birbirine girdi” dedi.





6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkez üslü depremler sonrası, Asi Nehri’nin hemen yanındaki yollar çökmüş, asfaltlar parçalanmıştı. Yaşanan son depremde de nehir yön değiştirdi. Nehrin üstündeki hasarlı köprü trafiğe kapatılarak yeni bir yol inşa edildi.