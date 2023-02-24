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18 bin Suriyeli ülkesine döndü: Elveda Türkiye

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#Deprem#Suriye#Cilvegözü Sınır Kapısı
18 bin Suriyeli ülkesine döndü: Elveda Türkiye
Selahattin SönmezFevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 07:00

Deprem, Türkiye’deki Suriyelileri de vurdu. Büyük afetin ardından 18 bini aşkın Suriyeli “Deprem savaştan beter” diyerek ülkelerine gönüllü dönüş yaptı. Şu ana kadar kimlikleri tespit edilen yaklaşık 2 bin Suriyelinin cenazesi de topraklarına götürüldü.

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Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve deprem felaketinin vurduğu illerde kalan Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönüşü başladı.

18 bin Suriyeli ülkesine döndü: Elveda Türkiye

Depremden sonraki 14 gün içinde 18 bin 70 Suriyeli ülkelerine döndü. Giden Suriyelilerin çoğunun, ülkelerine kesin dönüş yaptığı öğrenildi.

18 bin Suriyeli ülkesine döndü: Elveda Türkiye

Fevzi Kızılkoyun, Selahattin Sönmez Hatay'dan bildiriyor

Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan 2 çocuğuyla ülkesine dönen Aya Mustafa, “Ülkemizde savaş var, ölmemek için, korktuğumuzdan Türkiye’ye geldik. Depremden sonra burada daha çok korkuyoruz, savaştan beter” dedi. Eşi ve 3 çocuğuyla Suriye’ye dönen Haven ise “Çocuklarım savaşta ölmesin diye Türkiye’ye gelmiştim. Acı ve dram burada da bizi buldu. Birçok akrabam depremde öldü. Ölüm korkusu artık her yerde. Ülkeme dönüyorum, Türkiye’yi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Elveda Türkiye” ifadelerini kullandı.

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18 bin Suriyeli ülkesine döndü: Elveda Türkiye

Türkiye’de bulunan çok sayıda Suriyeli ülkelerine dönerken Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

SAVAŞTAN KAÇTILAR DEPREMDE ÖLDÜLER

Savaştan kaçarak kendilerini güvende hissettikleri Türkiye’ye sığınan Suriyelileri de deprem vurdu. Başta Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere depremin büyük yıkıma neden olduğu illerde yaşama tutunan binlerce Suriyeli de enkaz altında kaldı. Hayatını kaybeden ve şu ana kadar kimlikleri belirlenen 2 bin Suriyelinin cenazesi ülkelerine götürüldü.

18 bin Suriyeli ülkesine döndü: Elveda Türkiye

Türkiye’deki akrabaları tarafından alınan cenazeler, kayıt işlemlerinin ardından Suriye’ye götürülerek toprağa verildi. Depremde hayatını kaybeden ancak kimlikleri belirlenemediği için DNA örneği ve parmak izi alınarak toprağa verilenler arasında da çok sayıda Suriyeli olduğu öğrenildi.

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#Deprem#Suriye#Cilvegözü Sınır Kapısı

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