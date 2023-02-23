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Arslantepe hasar gördü

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#Deprem#Arslantepe Höyüğü#Hasar
Arslantepe hasar gördü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nde deprem hasara yol açtı.

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Depremin vurduğu Malatya’daki Arslantepe Arkeolojik Alanı’nın üst çatı örtüsünde çökme, kerpiç duvarlarında ise kaymalar meydana geldi. 

HİTİT, ROMA, BİZANS

Malatya’da bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü de depremde hasar gördü. Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 1932 yılında başlayan çalışmaların 3’te 1’i tamamlandı. Geç Kalkolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanılan Arslantepe, Hititler’den Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi’ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı olan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu’daki ilk şehir devletinin yapıları ortaya çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise Arslantepe Arkeolojik Alanı’nın üst çatı örtüsünde çökmeler oluşurken, kerpiç duvarlarında kaymalar meydana geldiği görüldü.

 

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#Deprem#Arslantepe Höyüğü#Hasar

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