Arsa-işyeri ve yeni anayasa... Kabine Toplantısı bugün! Gözler Erdoğan'da

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantıda en önemli gündem maddesi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim İlk İşyerim” kampanyasında gelinen aşama ve sosyal konut arsası olacak.

ARSA-İŞYERİ BAŞVURULARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için bugün başlayacak başvurularla ilgili kabineyi bilgilendirecek. Kampanya kapsamında ilk 2 yılda 100 bin arsanın satılması öngörülüyor.

Arsasını alacak vatandaş, kendi evini devlet desteğiyle yaptırabilecek. Projede 17 şehirde 5 bin konutluk kısmın temeli 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacağı törenle atılacak.

EYT DÜZENLEMESİ

Toplantıda Erdoğan’ın “Faiz her geçen gün, her geçen ay düşmeye devam edecek” dediği faiz politikası, enflasyonun düşürülmesine yönelik tedbirler ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Bu kapsamda milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesinde gelinen son aşama ve yeni destek ödemelerinin de kabinede gündeme gelmesi planlanıyor.

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BAŞÖRTÜSÜ ÇALIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışının ardından AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı anayasa değişikliği de ele alınacak. Bu çerçevede Erdoğan’ın cumhur ittifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde gündeme gelen ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yapılan ilk çerçeve çalışmanın da bugün kabinede gündeme gelmesi planlanıyor. Birkaç maddeyle sınırlı olması beklenen anayasa değişikliğine yönelik atılacak adımın da bugün kabinede yapılacak değerlendirmelerin ardından Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

ERDOĞAN DUYURACAK

Erdoğan’ın son olarak Prag’da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin sonuçları da kabinede konuşulacak. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.