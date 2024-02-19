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Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye’ye geliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Edi Rama#Arnavutluk
Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye’ye geliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 19:23

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabet ederek Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamında, Türkiye- Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ilkinin gerçekleştirileceği belirtilerek, "Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. NATO müttefikimiz Arnavutluk’la yapılacak görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey toplantısı vesilesiyle, Türkiye- Arnavutluk ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif hukuki metinlerin imzalanması da gündemdedir" denildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Edi Rama#Arnavutluk

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