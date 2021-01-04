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Haber Giriş: 04.01.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? MEB, erteleme açıklaması yaptı!

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AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? MEB, erteleme açıklaması yaptı!
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Açık Öğretim Lisesi öğrencileri kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladılar. AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte kurum tarafından yapılan açıklama…

AÖL kayıt yenileme işlemleri belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavların ertelenmesinin ardından gözler kayıt yenileme tarihlerine çevrilmişti. MEB tarafından yapılan açıklamada, yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin yeniden belirlenerek duyurulacağı açıklandı.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ denildi.

Daha önce yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

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