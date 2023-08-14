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Antik kentte, perseid meteor yağmuru gözlendi

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#Muğla#TÜBİTAK#Perseid Meteor Yağmuru
Antik kentte, perseid meteor yağmuru gözlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 01:09

Muğla'da halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen, yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde gözlendi.

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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.

Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor. Perseid en yoğun, 12-13 Ağustos gecesi gözlendi. Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok vatandaş, şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle gözlem yapmak için program hazırladı.

Antik kentte, perseid meteor yağmuru gözlendi

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Perseid meteor yağmuru, gece saatlerinde Muğla'nın Yatağan ilçesindeki UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde de gözlendi. 

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#Muğla#TÜBİTAK#Perseid Meteor Yağmuru

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