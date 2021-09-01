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Gündem
Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Antalya'da otopark kavgası! Çığlığı sitede yankılandı...

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Antalya'da otopark kavgası! Çığlığı sitede yankılandı...

Antalya'da daha önce otopark yüzünden tartışan iki grup arasında taşlı, sopalı, yumruklu kavga çıktı. Dövülen adamın eşinin çığlıkları sitede yankılanırken, bir polis memuru havaya ateş açarak tarafları dağıttı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde, biri kadın iki sürücü, geçen hafta araç otoparkı ve yol verme yüzünden kavga etti. Sitede oturanların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayda, kadının üzerine otomobilini süren sürücü, bölgeden ayrıldı.

Önceki gün akşam saatlerinde eşiyle birlikte siteye gelen kadın sürücü, kavga ettiği sürücü ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Grup, kadının eşini feci şekilde dövdü. Yumruklu, taşlı, sopalı kavgada sitede oturanlar, tarafları ayıramadı. Bir süre sonra aynı sitede oturduğu tahmin edilen bir polis havaya ateş açtı.

Antalyada otopark kavgası Çığlığı sitede yankılandı...

Dövülen adam yerden kalkamazken eşinin çığlıkları ise sitede yankılandı. Polisin müdahalesiyle grup dağılırken, bazılarının ellerine taş aldığı görüldü.

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Sitede oturanlardan biri, tişörtünü çıkarıp kanlar içindeki adama yardım ederken, bazıları da kaçan gruba, "Kaçma, kaçma" diye bağırdı.

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