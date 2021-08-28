MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSultangazi'de yüksek sesli müzik kavgası! Polis müdahale etti
GeriGündem Sultangazi'de yüksek sesli müzik kavgası! Polis müdahale etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Emin YEŞİL - İhsan DÖRTKARDEŞ /İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 28.08.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de yüksek sesli müzik kavgası! Polis müdahale etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sultangazi'de yüksek sesli müzik kavgası! Polis müdahale etti

Sultangazi'de mahalle arasındaki bir düğünde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle çıkan kavgaya polis havaya ateş ederek müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasındaki düğünde yüksek sesle müzik çalındı. Bazı kişiler bundan şikayet etti. Şikayete rağmen müzik yayınına devam edilmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin de kullanıldığı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yetersiz kaldı.

Sultangazide yüksek sesli müzik kavgası Polis müdahale etti

Polis sokaktaki kavgayı ayırabilmek için birkaç kez havaya ateş etmek zorunda kaldı. Bazı kişilerin aldıkları darbelerle yaralandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazide yüksek sesli müzik kavgası Polis müdahale etti

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi