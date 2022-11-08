Antalya'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek 5. kattan aşağıya atıldı

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Konaklı Mahallesi 19 Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde, sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yeni doğmuş bir kız bebek cesedi ile karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi. İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

ATILIRKEN CANLI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

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Bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.