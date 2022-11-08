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4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u camdan atarak öldürmüştü! Kan donduran cinayette annenin cezası belli oldu

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#Rize#Fatma Nur Havuz#Emine Havuz
4 yaşındaki kızı Fatma Nuru camdan atarak öldürmüştü Kan donduran cinayette annenin cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 12:31

Rize'de kızı Fatma Nur'u (4), 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emine Havuz’a (36) ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. Öte yandan 2015 yılında Fatma Nur'un 4 yaşında olan ağabeyi Harun'un da pencereden düşüp öldüğü belirlendi.

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Olay, 12 Kasım 2019'da Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur Havuz, pencereden düştü. Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz, kurtarılamadı. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

FATMA NUR'UN AĞABEYİ DE PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 2015 yılında Fatma Nur'un 4 yaşında olan ağabeyi Harun'un da pencereden düşüp öldüğü, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Emine Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Emine Havuz hakkında 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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'CEZAİ SORUMLULUĞU TAM'

Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 13'üncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada kızını kendisinin atmadığını iddia eden Havuz, tahliyesini istedi. Avukatı Yunus Çoruh ise Havuz’un cezasının ‘Taksirle öldürme’ suçundan değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti Emine Havuz’a 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

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#Rize#Fatma Nur Havuz#Emine Havuz

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