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Antalya'da 4 gündür aranıyordu... Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

#ANTALYA#Manavgat#Kayıp
Antalyada 4 gündür aranıyordu... Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 Mayıs Cuma gecesi evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki gencin cesedi, park halindeki aracının yolcu koltuğunda başından tüfek ile vurulmuş olarak bulundu.

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Manavgat’ta pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 aylık çocuğu bulunan 30 yaşındaki Osman Şenol, 6 Mayıs gecesi saat 02.30 sıralarında Şelale Mahallesi'nde bulunan evlerinden pazarcılık yaptığı kapalı kasa kamyonetiyle ayrıldı. Sabah tüm aramalarına rağmen Osman Şenol’dan haber alamayan ailesi karakola giderek polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamazken, acı haber bugün öğle saatlerinde geldi.

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Osman Şenol, Antalya-Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içerisinde Manayıt Rampa girişinde yolun sağında bulunan sürücülerin dinlenmek için kullandığı yerde park halindeki kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu. Aracın yola ters istikamette, Gündoğmuş yönüne dönük olduğu ve Şenol'un aracın yolcu koltuğunda olduğu bildirildi.

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Osman Şenol’un cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından önce Akseki Devlet Hastanesi morguna buradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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#ANTALYA#Manavgat#Kayıp

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