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Gündem
Derya EVREN - Mehmet İNAN / BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 22.03.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Anne-kız ortalığı karıştırdı! Polise de direndiler...

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Anne-kız ortalığı karıştırdı! Polise de direndiler...

Bursa'da banka şubesine maskesiz girmek isteyen Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53) için polis harekete geçti ancak polislere de direnen anne-kız, 40 dakika süren ikna çabaları sonunda ekip otosuna bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

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  • Anne-kız ortalığı karıştırdı Polise de direndiler...
  • Anne-kız ortalığı karıştırdı Polise de direndiler...
  • Anne-kız ortalığı karıştırdı Polise de direndiler...
  • Anne-kız ortalığı karıştırdı Polise de direndiler...
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Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G.'den güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi. Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.

Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.’yi maske takmaları yönünde uyardı.

İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamak da direndi. Bunun üzerine polis, anne kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.

Anne-kız ortalığı karıştırdı Polise de direndiler...

Ekip otosuna da binmeyi reddeden Nurdan G., kadın polislere ,“Sizinle işim yok. Buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra da bırakın gidelim. Kadının kadına destek olması lazım” dedi.

40 DAKİKADA İKNA OLDULAR

40 dakika süren ikna çabaları sonucunda ekip otosuna binmeyi kabul eden anne ve kızı, Çarşı Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Neriman G. ve Nurdan G.'ye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, “Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum” dedi.

Anne-kız ortalığı karıştırdı Polise de direndiler...

 

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