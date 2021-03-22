Son dakika... Bakan Koca'dan iş yerinde maskesiz çalışanlarla ilgili flaş uyarı

Twitter'daki hesabından uyarılarda bulunan Bakan Koca, ''İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın'' dedi.

İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021

''BAZI KAYIPLAR ZAFER ÇOK YAKINKEN VERİLİR''

Dün de peş peşe uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın. Yarın bugünden tedbirli olalım'' ifadelerini kullanmıştı.

TEK MAVİ İL ŞIRNAK KALDI, BİLİM KURULU ÜYELERİ UYARDI

Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü. Bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.

''3. DALGAYA DÖNÜYORUZ''

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Pandeminin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyoruz. Şu anda 3. dalgaya dönülüyor. İller tedbirlerini artırmalı. Yerel önlemler daha ön planda olmalı. Toplu kısıtlamalar yapmak çok zor. O nedenle yerel karar vericilerin iller bazında ciddi önlemler almaları gerekiyor. Aksi halde toplu kısıtlamalar yine hayatımıza girer.

Prof. Dr. Levent Akın: Hangi il hangi renkteyse, Bakanlığın belirlediği tedbirleri alması gerekiyor. Mutant virüs çok hızlı yayılıyor. Örneğin cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı, restoranlarda alınacak tedbirler, cenaze törenleri gibi tedbirler, kırmızı olan il bazında devreye girmeli. İller bu konuda muktedir. Sonuçta yetkileri var ve diyebilirler ki ‘Ben şu renkteyim şu tedbirleri alıyorum.’ Bu çok önemli.”

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