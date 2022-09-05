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Anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı

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#Okul#Öğrenc#Milli Eğitim Bakanlığı
Anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 10:01

81 ilde anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için bugün uyum eğitimi başladı. Uyum eğitimleri çerçevesinde çocukların okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Diğer sınıflar için ise eğitim 12 Eylül'de başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uyum Eğitimi Haftası başladı. Eğitimin ilk günüde tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Öğretmenler bu toplantıda okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gidecek.

MİNİK ÖĞRENCİLER SÜRECE DAHİL OLACAK

Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek. Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak. Uyum eğitimleri çerçevesinde çocukların okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı


Bugün de minikler aileleriyle birlikte Şişli’de bulunan Halide Edip Adıvar İlkokulu’na gelerek ilk okul günü heyecanını yaşadı. Minikler ve velileri sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçesini doldurdu. Ardından sırayla okula alınan minikler sınıflarına yerleştirilirken, veliler için de bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.
Anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı


Kızı ilkokula başlayacak olan veli Buket Kaya, “Kızım 6 yaşında bugün birinci sınıfa başlayacak. Çok heyecanlıyız biz. O çok heyecanlı değil ama 3 yaşından beri okula gittiği için sadece okulum değişecek diyor. Başarılar diliyorum herkese” dedi.

'BÜYÜDÜĞÜMDE BİLİM ADAMI OLMAK İSTİYORUM'

Büyüdüğünde bilim adamı olmak istediğini söyleyen ve bugün ilkokula başlayan miniklerden Caner Yeşilyurt, “Yaşım 6. Adım Caner. Bugün okulda yemek yiyeceğim, ders çalışacağım, oyunlar oynayacağım. Büyüdüğümde bilim adamı olmak istiyorum” diye konuştu.

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Okula başlayacağı için heyecandan uyuyamadığını belirten Defne Yılmaz, “Heyecanlıyım. Birinci sınıfa başlıyorum. Bugün saat 07.00’de kalktım. Heyecandan uyuyamadım. Büyüyünce mimar olmak istiyorum” dedi.

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Toprak Kuzey, “Heyecandan uyuyamadım bu gece. Sabah kaçta uyandım bilmiyorum. Bugün okulda dersimi yapacağım. Büyüyünce polis olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı


'ÇOK HEYECANLIYIM'

Okula başlayacağı için güzelce hazırlandığını kaydeden minik Defne Nur Şimşek, “6 yaşındayım. Çok güzel hazırlandım okul kıyafetlerimle. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Anne Zahide Şimşek, “Çok heyecanlıyım. Anasınıfına gitti ama yine de heyecanlıyım. Birinci sınıfa başlıyor. Ben ondan daha heyecanlıyım. Bakalım artık hayırlısı” dedi.

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik %51’i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

Anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı


Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise kent genelinde trafik %51’i geçti.

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#Okul#Öğrenc#Milli Eğitim Bakanlığı

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