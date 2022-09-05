Anaokulu ve ilkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı

Güncelleme Tarihi:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uyum Eğitimi Haftası başladı. Eğitimin ilk günüde tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Öğretmenler bu toplantıda okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gidecek.
MİNİK ÖĞRENCİLER SÜRECE DAHİL OLACAK
Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek. Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak. Uyum eğitimleri çerçevesinde çocukların okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.
Okula başlayacağı için heyecandan uyuyamadığını belirten Defne Yılmaz, “Heyecanlıyım. Birinci sınıfa başlıyorum. Bugün saat 07.00’de kalktım. Heyecandan uyuyamadım. Büyüyünce mimar olmak istiyorum” dedi.
Toprak Kuzey, “Heyecandan uyuyamadım bu gece. Sabah kaçta uyandım bilmiyorum. Bugün okulda dersimi yapacağım. Büyüyünce polis olmak istiyorum” şeklinde konuştu.
EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU
Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik %51’i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.