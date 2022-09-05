Türk turizmi ‘gaz’ kesmiyor... Gazı kesilen Avrupalı emekliler kış için rotayı Türkiye’ye çevirdi

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, eldeki verilere göre Türkiye’nin kış turizmi planını Hürriyet’e anlattı. Yağcı, Türkiye’nin ucuz fiyatla değil, sağlıklı, güvenilir ve nitelikli turizmle rakiplerine göre öne çıktığını söyledi. Avrupa’da zor bir süreç yaşandığına fakat Türkiye’deki turizmcinin de girdi fiyatlarının arttığına dikkat çeken Yağcı, “Antalya kalite ve fiyat dengesindeki en iyi destinasyonlardan biri. Biz kış turizmini gündemimize yeni almadık. 2014 yılından bu yana kış turizminde neyi, nasıl yapacağımızı konuşuyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Dolayısıyla kış turizminin gelişmesi için her türlü olanağımız var. Biz bu dönemde ucuz fiyatla değil sağlıklı, güvenilir ve nitelikli turizmle çekici olacağız” dedi.

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SON 3 YILIN EN İYİSİ

Kış turizmini geliştirmek için ürün ve pazar çeşitlendirmesi çalışmaları yapıldığını kaydeden Yağcı, “Bu çalışmalarla kasım ve nisan arasındaki turist sayısını artırmak en önemli amacımızdı. 2014 yılında bunu nispeten başardık. Hatta kasım ve mart ayını da yüksek sezon olarak kabul etmiştik. Bugün son rakamlara ve Avrupa’daki gelişmelere baktığımızda son 3 yılın en hareketli kış turizmini yaşayacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.



Yağcı, şöyle devam etti:

“Bu beklenti sadece Avrupa’da yaşanan enerji krizi nedeniyle oluşmadı. Antalya doğal bir turizm şehri. Biz birçok Avrupalı turisti kış turizmi çerçevesinde zaten ağırlıyorduk. Bunun yanında sağlık, futbol, golf, kongre ve etkinlik turizmiyle de kış sezonunu destekliyorduk. Ama şu da bir gerçek; Avrupa’da yaşanan son durum karşısında oluşan talebin karşılığını alması gereken en önemli aday Antalya.”

ALMANYA İLK SIRADA

“Kasım ayına yönelik veriler çok iyi. Sonra önümüzde Noel var. Ocak, şubat döneminde futbol turizmi yüksek. Mart ayı İran pazarı yükseliyor. 2023 için de güzel veriler bunlar. Kış turizminde Avrupa pazarının tamamı bizim için hedef. Ama elbette Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri kış turizmi için öne çıkacak” diyen Erkan Yağcı, “Şimdilik Avrupa pazarının trendi ve erken rezervasyondan aldığımız sinyallerde kasım ayının özellikle Avrupa ve İngiltere pazarında iyi geçeceğini öngörüyoruz. Ayrıca toplantı ve etkinlik segmentinde de canlanma olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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HEDEF KUZEY AVRUPA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Grubu Başkanı Ferit Turgut da şu açıklamalarda bulundu: “Açıkçası Avrupa’da yaşanan enerji krizinin turizm sektörüne nasıl yansıyacağını tam olarak kestirmek zor. Ama şunu net biçimde söyleyebilirim ki bu yıl son 3 yılın en hareketli kış turizmini geçireceğiz. Türkiye özellikle kaliteli turizm anlayışı ve fiyat dengesi ile rakiplerinin önüne geçecektir. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin kış itibarıyla tatil için Türkiye’yi tercih edeceğini düşünüyoruz.”

559 EURO’YA 22 GÜN TÜRKİYE TATİLİ

Almanya merkezli indirim marketleri zinciri Lidl, her şey dahil Türkiye tatili satışına başladı. Sosyal medyada da gündem olan 22 günlük Türkiye tatilinin fiyatı, uçuş masrafları da dahil 599 Euro olarak açıklandı. Her şey dahil tatil programlarıysa bir hafta ila 15 günü kapsayacak şekilde satılıyor. Zincir marketin sitesinde Türkiye’den ağırlıklı olarak Antalya ön plana çıktı ve toplamda 4 binin üzerinde lokasyon yer aldı. Listede kişi başı 2 gecelik 30 Euro’luk oteller de, 7 gecelik kişi başı 899 Euro’luk alternatifler de bulunurken; Lidl’ın internet sitesinde Nepal, İtalya ve Yunanistan gibi çok sayıda farklı destinasyonda tatil önerileri sunuldu. Almanya Seyahat Acentaları Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff da enerji tasarrufu için Alman emeklilerin kış aylarını Mayorka veya Türkiye’de geçirebileceklerini söylemiş, devletin kışı sıcak Akdeniz ülkelerinde geçirecek emeklileri teşvik için 500 Euro prim desteği verebileceğini belirtmişti.

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‘SEZONA İYİ HAZIRLANDIK’

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Avrupa’da yaşanan gaz krizinin kış turizmine direkt etkisi olacağını söyledi. Hürriyet’e konuşan Atmaca, “Turizm sektörü açısından son dönemin en iyi kışına hazırlanıyoruz diyebilirim. Özellikle Antalya çok dikkat çekici bir turizm destinasyonu. Hem kalite hem de güvenli olması nedeniyle rakiplerini geride bırakarak Avrupa’dan çok sayıda turisti kışın da ağırlayacaktır. Erken rezervasyon hareketine bakarak da kasım ayında sürecin hızlanacağını düşünüyoruz. Biz kış sezonu için tüm hazırlıklarımızı yaptık” dedi.