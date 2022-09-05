Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kabine'de 2 önemli gündem: Sosyal konut ve banka promosyonu

Güncelleme Tarihi:

#Kabine#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Promosyon
Kabinede 2 önemli gündem: Sosyal konut ve banka promosyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.  Toplantıda banka promosyonları dışında Erdoğan’ın 13 Eylül’de detaylarını duyuracağı sosyal konut projesi de ele alınacak.

Haberin Devamı

Projenin son detaylarını, ilgili bakanlar kabinede paylaşacak. Kabinede ayrıca kredi kartı ve fatura borcu icraya düşenlerin borcunun silinmesi kararı sonrası atılacak yeni adımlar ele alınacak. Yüksek enflasyonla mücadelede uygulanacak yeni kararlar da görüşülecek. Ayrıca Tarım Kredi marketlerde yapılan indirimlerin piyasaya etkisi, zincir marketlerdeki denetimler ve atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

MİLYONLARCA MEMUR BEKLİYOR

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve memurlara ödenecek promosyon konusu da kabinede değerlendirilecek. Banka promosyonlarının güncellenmesi ve merkezi düzenlemeler de toplantıdaki başlıklar arasında olacak.

12 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu da konuşulacak.

Haberin Devamı

Erdoğan’ın bu hafta başlayacak üç günlük Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turunun yanı sıra Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve BM Genel Kurulu toplantıları da ele alınacak. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Promosyon

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa