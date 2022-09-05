Kabine'de 2 önemli gündem: Sosyal konut ve banka promosyonu

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Projenin son detaylarını, ilgili bakanlar kabinede paylaşacak. Kabinede ayrıca kredi kartı ve fatura borcu icraya düşenlerin borcunun silinmesi kararı sonrası atılacak yeni adımlar ele alınacak. Yüksek enflasyonla mücadelede uygulanacak yeni kararlar da görüşülecek. Ayrıca Tarım Kredi marketlerde yapılan indirimlerin piyasaya etkisi, zincir marketlerdeki denetimler ve atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

MİLYONLARCA MEMUR BEKLİYOR

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve memurlara ödenecek promosyon konusu da kabinede değerlendirilecek. Banka promosyonlarının güncellenmesi ve merkezi düzenlemeler de toplantıdaki başlıklar arasında olacak.

12 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu da konuşulacak.

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Erdoğan’ın bu hafta başlayacak üç günlük Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turunun yanı sıra Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve BM Genel Kurulu toplantıları da ele alınacak. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.