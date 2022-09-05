İlk ziyaretini İstanbul’a yapıp, ‘Burası 3. ana pazarımız’ demişti... Genç CEO’nun Türkiye vizyonu krizi erken bitirdi

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Otomotiv sektörü çip, tedarik ve lojistik gibi birçok sorunla boğuşuyor. Artan talebe rağmen yeterli sayıda üretilmeyen araçlarda öncelik daha kârlı pazarlar olan Avrupa ve ABD’nin oluyor. Yani Türkiye gibi ülkeler istediği zamanda istediği aracı almakta zorlanıyor. Ancak, Opel’in Mayıs 2022’de göreve başlayan yeni CEO’su Florian Huettl’in verdiği Türkiye mesajları ve ortaya koyduğu vizyon bu durumu tersine çevirdi. Sektörde yaşanan sıkıntıları, “Normalde Türkiye gibi stabil olmayan pazarlarda üst yönetimleri ikna edip, güven sağlamak yorucu iştir. Kendi kredibilitenizi ortaya koymadan çözemezsiniz” sözleriyle anlatan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Opel’in davetlisi olarak katıldığımız KKTC’de düzenlenen yeni Astra lansmanında konuyla ilgili olarak özetle şu açıklamaları yaptı:

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‘BİZDE PROBLEM KALMADI’

“Florian’ın ziyareti rutin bir ziyaret olmadı. Çok önemli destek ve vizyon aldık, farklı hissettik. 23 yıldır Opel’de çalışıyorum ve ilk defa “Türkiye Opel’in 3. ana pazarı” kavramını duydum. Tabi, arkanızda çok üst düzey birisinin talimat gücü olduğunda artık birçok şeyle uğraşmıyorsunuz. Hafiften konfor alanı yarattı. Burada en büyük risk mahcup olmamak. Sonuçta, son çeyrek itibarıyla Opel’in tedarik problemi kalmadı. Hatta tahminlerimizin biraz daha üzerinde araç alacağız gibi gözüküyor. Pazar şartlarında bundan daha fazla verilebilecek bir destek, konfor alanı olamaz. Bu destek bize esneklik sağlıyor. Hemen bir senaryodan, öbürüne geçebiliyoruz. Pazar açıldı mı talebimizi iletiyoruz, onayımızı alıyoruz.”

ASTRA’DA 2.500 HEDEFİ

Ağustos 2022 sonuna kadar 21 bin adet satış gerçekleştirdiklerini dile getiren Girgin, kalan 4 ayda yeni Grandland ve Astra’nın da etkisiyle 24 bin adedin üzerinde satış yapacaklarını söyledi. Girgin, “750 binlik pazar öngörüsüyle bu yılı 45 binin biraz üzerinde satışla kapatmayı bekliyoruz. Satışların 2 bin 500’ü yeni Astra’dan, bir o kadarı da yeni Grandland’den gelecek. Şimdiye kadar ürün gamımız eksik mücadele verdik. C-Hatchback’imiz, C-SUV’umuz yoktu. İlk defa ürün gamımız tam bir şekilde rekabetin içerisinde olacağız. 2023 için ise hedefimiz 63 bin adetle Türkiye satış rekorumuzu (mevcut rekor 58 bin adet) kırmak. Pazardaki payımızı yüzde 7’ye çıkarmak” şeklinde konuştu.

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YATIRIM İÇİN ARAÇ ALAN SAYISI AZALDI

Özellikle son 1 yıldır hem yeterli sayıda üretilememesi hem de hızla artan fiyatları nedeniyle önemli bir yatırım aracı olarak görülen sıfır araçlarda ağustos ayında bu durum tersine döndü. Geçtiğimiz ay yatırım amaçlı otomobil alanların sayısının önemli ölçüde düştüğünü belirten Alpagut Girgin, “Hatta yatırım amaçlı alan kişi sayısı sıfıra yaklaştı. Bu durumda, alım gücünün azalması ve ÖTV’nin sürekli gündemde olmasının kafaları karıştırması etkili oldu diyebilirim” açıklamasında bulundu. Alpagut Girgin, ODD Başkanı’nın “Araçları alan aldı, yeni araç alacak kimse kalmadı” sözlerine katılmadığını da belirterek, “Türkiye’de 1.000 kişiye düşen araç sayısı hala ortalama 150’lerde. Dolayısıyla birçok kişinin halen araca ihtiyacı var. Bu insanlar toplu taşıma seçenekleri sınırlı olduğu için alımını öteleyemiyor” diye konuştu. Girgin ayrıca, eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının 65-70 bin adetlerle kapanacağını da dile getirdi.

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‘YENİ ASTRA’YLA C-HATCHBACK’TE BİRİNCİ OLACAĞIZ’

KKTC’deki lansman kapsamında Opel’in C-Hatchback sınıfında merakla beklenen modeli Astra’nın detayları da paylaşıldı. Buna göre Edition, Elegance, GS Line ve GS olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle Türkiye’ye gelen yeni Astra, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.5 litre dizel motorlarla satışa sunuldu. Modelin giriş versiyonu Edition’da 1.2 litrelik benzinli motorla birlikte 6 ileri manuel vitesli şanzıman seçeneği de olacak. Bu versiyon için fiyat 668 bin 900 TL olarak belirlenirken, 1.2 litrelik 8 ileri otomatik şanzımanlı en üst donanım seçeneği GS’te fiyat 924 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor. Opel Türkiye Genel Müdürü Girgin, 2023’te yeni Astra ile ithal C-Hatchback satışlarında birinci olmayı hedeflediklerini söyledi. Astra’nın özellikleri açısından tam karşısında konumlanan diğer bir Alman Volkswagen Golf ile 2023’te kıyasıya bir rekabete girmesi bekleniyor.