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Almanya Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı... Bakanlık'tan Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı'na tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#ALMANYA#Büyükelçi
Almanya Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı... Bakanlıktan Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısına tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 14:23

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Almanya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin ifadeleri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Aşağı Saksonya Eyaleti seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz" dedi.

'BAYAĞILIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTE'

Bilgiç, Kubicki'nin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Adı geçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir" açıklamasında bulundu. 

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