Rus basını açıkladı... İşte Rusya'nın 'referandum' planı!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Aylarca Rus saldırılarına direnen Ukrayna güçleri Batı'dan gelen silahların da yardımı ile taarruza geçmiş, Rusya'nın buna yanıtı ise kısmi seferberlik ilan etmiş olmuştu.

Ukrayna sınırları içinde yer alan 4 bölgede Rusya'ya katılmak için yapılan referanduma destek veren Moskova'nın planı belli oldu.

'9. FEDERAL BÖLGE OLACAK'

Moskova merkezli Vedomosti gazetesi referandumun sürdüğü dört bölgenin Kırım ile birlikte Rusya'nın dokuzuncu federal bölgesi haline getirileceğini yazdı.

Gazete söz konusu iddiayı adı açıklanmayan bir Rus senatörü ve Kırım yönetimine yakın bir kaynağa dayandırdı.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da Rusya'ya başlanmak için yapılan referandumda oy verme işlemi bugün sona eriyor.

RUS SENATÖR AÇIKLADI: HİÇ ŞÜPHEM YOK

Rus senatör Sergey Tsekov devlet medyasına yaptığı açıklamada yeni bir federal bölgenin oluşturulması konusunda 'hiç şüphesi olmadığını' söyledi.

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RIA'ya konulan Tsekov, 'Ancak adı konusunda farklı seçenekler var' dedi.

Bir Rus kadın Mariupol'deki seçim merkezinde oy kullanıyor... (Fotoğraf: AFP)

8 YIL ÖNCE KIRIM'DA DA YAPMIŞTI

Bugün sona erecek olan oylama, Batılı devletler ve Kiev tarafından 'sahtekârlık' olarak nitelendi ve sonucun tanınmayacağı ilan edilmiş durumda.

Moskova, 2014 yılında işgal ettiği Kırım’da da benzer Referandum düzenlemiş, yüzde 97 ile Rusya’ya katılım lehine çıkan sonuç üzerine bu toprak ilhak edilmişti.

Türkiye dahil birçok ülke halen Kırım’ı Ukrayna toprağı olarak kabul ediyor.

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